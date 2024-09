Sklizeň jablek kvůli jarním mrazům klesne o 76 procent. Ovocnáři odhadli škody na 1,3 miliardy korun

Sklizeň jablek v České republice letos kvůli silným jarním mrazům meziročně klesne o 76 procent na pouhých 23 886 tun. Vyplývá to z odhadu sklizně k 1. září, který potvrdil data odhadu k 15. červnu uvádějící úrodu jablek 23 437 tun. Sklizeň hrušek by měla proti červnovému odhadu vzrůst téměř dvojnásobně na 3963 tun. I tak půjde meziročně o pokles, a to o 58 procent. Praha 14:05 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ovocnářů jde o jedno z největších poškození tuzemské úrody za posledních sto let | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Odhad dělal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Řekla to mluvčí ústavu Petra Hrabčáková. U ostatních ovocných druhů ústav zářijový odhad sklizně nedělá.

Po zpřesněném zářijovém odhadu sklizně jablek a hrušek by celková sklizeň ovoce v Česku měla letos meziročně klesnout o 72 procent asi na 33 767 tun. Proti průměru sklizní posledních pěti let ve výši 138 963 tun by měl pokles činit 76 procent.

Ovocnáři již dříve škody z mrazů odhadli zhruba na 1,3 miliardy korun. Na kompenzace ztrát by ovocnáři a ovocnářští a lesní školkaři měli především z EU a také ze státního rozpočtu získat podporu téměř půl miliardy korun.

„Na výrazném poklesu sklizně jabloní se podepsalo teplé jarní počasí následované jarními mrazy, které způsobily poškození květů a plůdků. Výrazné poškození zaznamenaly i hrušně,“ uvedla mluvčí. Mrazy zničily drtivou většinu úrody v Čechách. Na Moravě se podle Hrabčákové střídají polohy s normální násadou plodů s polohami s totálním poškozením.

U ovoce, která na stromech zůstalo, mrazy zásadně snížily jeho kvalitu. „Převážná část plodů vykazuje mrazová poškození, která mají vliv na velikost, tvar a vzhled plodu. Tudíž nejsou mnohdy prodejné jako stolní ovoce a budou použity převážně pro zpracování,“ uvedla Hrabčáková.

Podle ovocnářů jde o jedno z největších poškození tuzemské úrody za posledních sto let. Podpora téměř půl miliardy korun umožní pěstitelům založit novou úrodu, přežít a vyhnout se kvůli ztrátám z mrazů kácení sadů, řekl před dvěma týdny předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

Program podpory vláda schválila 4. září. Podporu tvoří 15 milionů eur, tedy zhruba 378 milionů korun, od Evropské komise a přibližně 100 milionů korun ze státního rozpočtu.

Důležité podle Ludvíka je to, že peníze ovocnáři dostanou do konce ledna, což je dáno nařízením EU. Většinu tržeb ovocnářů, zhruba 80 procent, tvoří prodej jablek, která dávají na trh především v první polovině roku. Již v lednu se však začíná zakládat úroda, dělá se řez stromů a následují další agrotechnické operace.

Zatím nejhorší sklizeň ovoce v historii České republiky byla v roce 2011, kdy činila 101 249 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017 a 2016.