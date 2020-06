Sklizeň ovoce bude letos kvůli mrazům malá. Nejhůře jsou na tom meruňky a třešně

Letošní sklizeň ovoce v České republice bude kvůli jarním mrazům opět slabá a měla by činit podprůměrných 134 798 tun. V porovnání s loňskou velmi nízkou sklizní by měla sice vzrůst o 3,8 %, ale proti průměru sklizní posledních pěti let bude propad činit dvanáct procent.

Holovousy 11:10 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít