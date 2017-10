Škoda Auto bude vyrábět baterie pro elektromobily. 'Zaměstnanci to přijali s nadšením,' uvedli odboráři

Automobilka Škoda Auto získala od koncernu Volkswagen zakázku na výrobu baterií potřebných pro pohon aut s elektromotory. Jde o zásadní produkt budoucnosti, díky němuž vzniknou i nová pracovní místa. Jejich počet ani celkový rozsah zakázky není zatím znám, rozsah výroby by ale měl pokrývat nejméně produkci elektrovozů Škoda. Mladá Boleslav 9:18 10. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škoda Vision E na autosalonu ve Frankfurtu. Takhle by měla vypadat první elektrická "škodovka". | Foto: René Fluger | Zdroj: ČTK

„Je to velmi důležité téma, protože stále klesá podíl prodaných dieselových motorů a vypadá to, že tento trend zatím nikdo nedokáže otočit. My proto potřebujeme nové produkty, abychom měli budoucnost. A momentálně se nám podařilo získat zakázku na výrobu baterií pro elektrovozy," řekl deníku MF Dnes, který na zakázku upozornil, předseda odborů ve Škoda Auto Jaroslav Povšík.

Konec dieselových motorů. V malých autech už nejsou efektivní, vzkazuje Maier ze Škoda Auto Číst článek

Baterie mají podle deníku vznikat v hale, kde se dosud vyrábí například motory nebo některé převodovky. „Zaměstnanci na motorech přijali zprávu o přidělení zakázky na montáž baterií pro elektroautomobily do Mladé Boleslavi s nadšením. Berou to jako jistotu do budoucnosti," uvedli odboráři.

Jednotlivé firmy patřící Volkswagenu soupeří o zakázky a koncern chce výrobu součástí na vozy s elektrickým pohonem soustředit především do Německa. Celý koncern včetně Škody plánuje nahradit část produkce dnešních aut právě těmi elektrickými, což podle odborářů přinese pokles výroby běžných motorů a převodovek a ztrátu pracovních míst. Proto je pro Škodu přidělení zakázky na výrobu baterií velmi podstatné.

Škoda plánuje podle deníku vyrábět své dosavadní modely Superb a Kodiaq s instalovanými elektromotory a později i zcela nový vůz.

Ve středu bude podepsáno memorandum o spolupráci vlády a zástupců automobilového průmyslu v dalším rozvoji odvětví, a to právě v oblasti elektromobility, vývoje autonomních vozidel a digitalizace výroby.