Škoda Auto v Kvasinách se zastavila. ‚Automobilka přichází o miliardu korun denně,‘ odhaduje expert

Automobilka Škoda Auto v pondělí zastavila výrobu v závodě v Kvasinách na Rychnovsku, a to nejméně na týden kvůli nedostatku dílů, které dováží od svého dodavatele ze Slovinska. Jeho výrobu totiž zničily záplavy. Výpadek dodávky se zřejmě odrazí i na provozu v závodě v Mladé Boleslavi. „Původně se mluvilo o roční odstávce ve Slovinsku, teď by to mohlo trvat jen do října,“ říká pro Český rozhlas Plus šéfredaktor časopisu Automakers Erich Handl. Rozhovor Kvasiny 9:58 11. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaké díly vlastně automobilce chybí?

Jsou to distanční kroužky pro startéry a pro převody řízení. Vyráběla je před záplavami, které ji postihly, slovinská továrna JSL.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč se zastavila výroba aut v Kvasinách? Poslechněte si rozhovor s Erichem Handlem z Automakers

Je složité nahradit jejich dodavatele? Nebo bude potřeba počkat, než výpadek skončí?

Je to poměrně složitá záležitost. Ačkoliv se jedná o drobný a jednoduchý díl, tak jej vyrábí pouze několik továren v Evropě, které jsou plné zakázek. Muselo by to projít novým kalibrováním, objednávkou, schvalováním nových dílů... Bude jednodušší počkat, až se obnoví výroba ve Slovinsku.

Dá se odhadnout, kdy automobilka provoz znovu naplno spustí? Mohla by být výroba v Kvasinách zavřená déle než týden?

Záplavy postihly tuto továrnu v srpnu a mluvilo se až o roční odstávce výroby. Nyní to vypadá, že se ji do října podaří opět zprovoznit. Takže by mohlo jít ve finále asi o měsíční odstávku.

Škoda Auto minimálně na týden pozastaví výrobu v Kvasinách. Slovinského dodavatele poškodily záplavy Číst článek

Automobilka nechtěla specifikovat, kterých modelů se problém s díly týká. Vy tušíte, o jaké modely by mohlo jít?

Jde především o výrobu v Kvasinách, tam se vyrábějí modely Karoq a Kamiq. Zdá se, že odstávka bude mít dopady i na závod v Mladé Boleslavi, kde se vyrábějí všechny zbylé modely, například Fabia nebo Octavia.

Dá se odhadnout, kolik automobilů se kvůli zastavení výroby nevyrobí?

Škodovka to nechtěla uvést, ale lze to odhadnout. Jestliže Kvasiny vyrobí 300 tisíc automobilů za rok, tak půjde o výpadek tisíc automobilů za den.

Jak velká škoda může automobilce tímto způsobem vzniknout?

Počítejme při současných cenách automobilů – asi miliardu denně.

Volkswagen omezí výrobu v Hannoveru. Mohou za to záplavy ve Slovinsku Číst článek

To nejsou úplně malé peníze. Co to pro automobilku znamená? A hrozí, že by kvůli pozastavení výroby mohla propouštět?

To se nedomnívám. Pokud odstávka bude trvat jenom týden nebo dva, tak se určitě automobilka nebude zbavovat zaměstnanců, které by zase obtížně za 14 dní sháněla.

Myslíte, že se odstávka výroby dotkne zákazníků? Budou muset čekat na auta déle?

U modelů, o kterých jsme hovořili, existuje riziko, že se prodlouží dodací lhůty aut do prodejen. Už před odstávkou byly poměrně dlouhé, až několikaměsíční v případě některých modelů. Takže se můžeme zase vrátit k delším dodacím lhůtám.

Prodlouží se lhůty nějak zásadně?

Po čipové krizi, která nastala po covidové pandemii, se na některé modely čekalo více než rok. Takže pokud by odstávka kvůli slovinskému výpadku byla delší než 14 dní, tak bychom se zase mohli vrátit k měsíčním dodacím lhůtám.