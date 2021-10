Škoda Auto kvůli nedostatku čipů výrazně omezuje výrobu. Dokončit chce ještě 10 tisíc vozů

V Kvasinách na Rychnovsku nakonec zůstane v provozu jen jedna linka. Součástky, které má teď automobilka k dispozici chce v následujících dvou týdnech namontovat do už rozpracovaných aut. I přes pozastavení běžného objemu výroby by tak mělo vzniknout asi deset tisíc nových vozů.

Během odstávky chce Škoda Auto vyhodnotit další postup. Firma podle jejího mluvčího Tomáše Kotery také jedná o podmínkách pro desetitisíce zaměstnanců.

„Tyto dva nevýrobní týdny využijeme pro několik aktivit. Ta nejdůležitější z nich je dopracování deseti tisíc vozů, které jsou momentálně uskladněny na odstavných plochách v České republice. A samozřejmě komunikujeme s naším sociálním partnerem odbory KOVO a naší nejvyšší prioritou je dlouhodobé zajištění pracovních míst a odpovídající výše náhrady mzdy,“ uvedl Kotera. „V pátek 22. října rovněž proběhne plánovaná každoroční inventura zásob a obalů," dodal.

Peníze pro zaměstnance

Desetitisíce lidí, kteří teď do práce nebudou moct chodit, zůstávají doma nikoli za 85, ale za 80 procent průměrného platu, do kterého spadají například i mimořádné roční bonusy. Náhrada mzdy tak zhruba odpovídá dennímu výdělku, řekl pro Radiožurnál zástupce odborů KOVO Jaroslav Povšík.

Škoda Auto předpokládá, že situace se významně změní příští rok, kdy by měla znovu začít stabilní dodávka polovodičů, které se využívají třeba do řídících jednotek vyrobených aut. Podle Povšíka teď chybí především čipy do stahování oken zadních dveří, problémy jsou také s čipy do rádií.

„Předpokládáme, že výroba polovodičů se v druhé polovině roku 2022 opět začne postupně rozbíhat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit,“ řekl Kotera.

Kvůli pandemii

Podle Škody může za nedostatek polovodičů snížení produkce výrobců v Asii, a to kvůli pandemii koronaviru. Nejde o první zastavení výroby ve Škodě kvůli chybějícím čipům.

„Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl, některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit,“ dodal pro agenturu ČTK Kotera.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.