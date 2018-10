Automobilka Škoda nabídne šrotovné za staré diesely. Platí to ale jen pro Němce

Automobilka Škoda Auto nabídla v Německu takzvané šrotovné při výměně staršího dieselu za nový naftový vůz této značky. Výše bonusu se pohybuje od 1500 do 7500 eur, tedy v přepočtu až 194 tisíc korun, a závisí na kupovaném modelu. Šrotovné zavedl i sesterský Volkswagen. Českého trhu se ale opatření netýká, potvrdil v pátek mluvčí Škody Vítězslav Pelc. Praha 17:30 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Bonus pro nákup nového auta z nabídky Škody platí při odevzdání naftového vozu plnícího starší emisní normy Euro 1 až 4, tedy vyrobených zhruba do roku 2009. Ve 14 vybraných městech s horší kvalitou ovzduší lze nákupní bonus uplatnit i za mladší vozy plnící až normu Euro 5, tedy do roku výroby 2014. Bonus lze navíc využít na koupi nejen nového dieselu, ale i vozu s benzinovým motorem.

Výše šrotovného je například 1500 eur při koupi modelu Citigo, 2500 eur za Fabii, 3500 eur u Kodiaqu nebo 7500 eur u modelu Superb. Prémie pro majitele mladších dieselů ve 14 městech je u každého modelu vždy o tisíc eur nižší než v případě celostátního šrotovného.

VW nabízí německým zákazníkům až 259 tisíc za sešrotování auta se starými dieselovými motory Číst článek

„Šrotovné existuje pouze v Německu. V rámci unie by teoreticky této možnosti měl mít šanci využít i jakýkoliv občan, ale nemáme o tom v současné chvíli konkrétní informace. V Česku se šrotovné v tuto chvíli neplánuje, takové rozhodnutí by muselo přijít ze strany vlády,“ řekl mluvčí dovozce vozů Volkswagen do Česka David Valenta.

Podle Christopha Oemische z tiskového oddělení koncernu Volkswagen nabídku mohou využít také čeští majitelé aut za předpokladu, že svůj starý vůz nechají sešrotovat v Německu a u některého z německých dealerů si koupí nový.

Cílem koncernu je zabránit hrozícím zákazům vjezdu naftových vozidel do center měst. Německý automobilový průmysl je od vypuknutí skandálu kolem podvodů s měřením výfukových plynů v roce 2015 pod silným tlakem.

Když koncern Volkswagen nabízel šrotovné od srpna 2017 do června 2018, podařilo se mu stáhnout z německých silnic 210 tisíc starších naftových vozů.

Ve čtvrtek oznámenou iniciativu již zkritizovala šéfka strany Levice Katja Kippingová. „Jedná se o další pokus autokoncernů vytřískat ze svého milionového dieselového podvodu ze zákazníků další kapitál,“ řekla politička listu Neue Osnabrücker Zeitung.

„Kdo si nové auto dovolit nemůže, má tak či tak smůlu,“ dodala předsedkyně strany.