Ze Lvova do Mladé Boleslavi. Firma, která vyrábí díly pro škodovky, přesunula 35 svých pracovnic do Česka

Část výroby kabelů pro automobily se z ukrajinského Lvova stěhuje do Mladé Boleslavi. Do Česka zároveň přijelo i 35 tamních pracovnic, kterým firma z Ukrajiny zajistila ubytování ve středočeském městě. Přesun části výroby z válkou zmítané země má automobilce Škoda Auto pomoct částečně nahradit výpadek dílů. Lvov/Mladá Boleslav 14:50 5. dubna 2022

„Musíme zkontrolovat, že ten kabel je správně vyrobený, zda není nějakým způsobem přetočený,“ popisuje jedna ze zaměstnankyň u velkého pultu.

Přesun z Ukrajiny do Česka zaměstnanci vítají, říká pro Radiožurnál Jan Chabera, ředitel firmy, která automobilce Škoda dodává kabelové svazky: „Co máme zpětnou vazbu, tak to pracovníci oceňují. Jsou rádi, že mají možnost se dostat do bezpečnější země. Prozatím jsou to jen ženy bez dětí.“

Jde podle něj o tři procenta lidí z výroby ve Lvově. A firma má zatím podle něj k dispozici zhruba osm bytů.

Ve zmíněné hale se vyrábí kabelové svazky hned pro několik modelů škodovek. „Jde o projekty Kodiaq, Karoq, Octavia, Superb a jeden svazek pro Fabii. Jsme domluveni, že zde v této hale bude duplikováno cca 50 procent naši potřeby, kterou v současné době máme,“ popisuje Jan Melichar, vedoucí oddělení nákupu pro konektivitu a elektriku Škody Auto. Kabely pro model Enyaq se vyrábějí v Žytomyru.

