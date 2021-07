Škodě Auto chybí čipy a další díly. Výroba bude stát i týden po celozávodní dovolené

Výroba v automobilce Škoda Auto se nerozjede ani v týdnu po celozávodní dovolené, která je plánována na první dva týdny v srpnu. V celé řadě provozů letní odstávka kvůli nedostatku dílů začala již v průběhu tohoto týdne. Zaměstnanci budou během týdne po celozávodní dovolené dostávat 85 procent průměrné mzdy, uvedl ve čtvrtek týdeník Škodovácký odborář. Mladá Boleslav 9:49 29. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škoda Kodiaq | Foto: Škoda Auto

Do průměrné mzdy se započítává například i mimořádný roční bonus. Zaměstnanci tak dostanou více peněz, než kolik by si vydělali během běžné práce.

„Nejen, že se k původně naplánované hromadné dovolené ve 31. a 32. kalendářním týdnu připojila odstávka výroby před dovolenou, tedy ve čtvrtek 29. a v pátek 30. července, ale situace s nedostatkem čipů a dalších komponentů se zhoršila natolik, že se výroba vozů nerozjede ani ve 33. kalendářním týdnu, tedy v týdnu po hromadné dovolené,“ uvedly odbory.

Odstávka výroby před letní dovolenou nastala ve většině provozů podle plánu ve středu 28. července odpolední směnou, výroba vozů se tak zastavila ve středu ve 22.00. V některých provozech začíná odstávka během čtvrtka.

Zpět do práce se zaměstnanci podle týdeníku vrátí na noční směně z neděle na pondělí 23. srpna, a to jak v Mladé Boleslavi, tak i v Kvasinách. Ve Vrchlabí se lidé do práce vrátí o něco dříve, tedy již v noční směně na čtvrtek 19. srpna.

Během celozávodní dovolené budou v práci zaměstnanci z oblastí údržby, někteří strážní na branách, část pracovníků Aramarku, který zajišťuje stravování, mnozí administrativní pracovníci či zaměstnanci v Česaně.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.