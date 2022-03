Konec Škodovky v Rusku? ‚Větší dopad bude mít výpadek dodávek z Ukrajiny,‘ říká Martin Jahn

Co bude pro automobilku Škoda znamenat pozastavení výroby a prodeje aut v Rusku? Jak komplikuje válka na Ukrajině výrobu aut v Česku? A co Škodovka chystá v rámci pomoci svým ukrajinským zaměstnancům? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl člen představenstva automobilky Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu a prezident českého Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn. Praha 10:04 5. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba ve Škoda Auto | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Rusko je pro automobilku Škoda Auto druhým nejsilnějším trhem. Vy jste tam prodávali ročně více aut než v České republice a jen v Německu jste měli vyšší prodej než v Rusku. Co pro vás bude to pozastavení aktivit v Rusku znamenat ekonomicky? Jak velké ztráty kvůli tomu očekáváte?

Objemově je to samozřejmě velká ztráta. My jsme v loňském roce v Rusku prodali okolo 90 tisíc vozů, což je více než deset procent naší výroby a produkce. Ruský trh by pro nás měl v dobrých časech potenciál až 160 tisíc vozů, takže to bude vždy něco přes deset procent našeho objemu. Je to velice významný trh, na který jsme velmi sázeli, hodně jsme do něj investovali. Škoda Auto převzala zodpovědnost za řízení tohoto regionu, takže je to velmi znatelná ztráta.

Můžete být konkrétní? Co očekáváte, že to udělá? Samozřejmě je to věštění z křišťálové koule, protože se neví, jak dlouho ta situace bude trvat. Máte ale nějaké scénáře?

Mít scénáře v době, kdy se situace mění každou hodinu, je v podstatě nemožné. Ekonomicky bude mít větší negativní dopad výpadek dodávek z Ukrajiny, protože ztráta prodejů na ruském trhu bolí, ale pokud bychom museli dlouhodobě zastavit produkci některých modelů, jako je například Enyaq, tak to bude mnohem větší ztráta.

Snažíme se co nejrychleji najít alternativy pro dodávky těchto komponentů, maximálně omezit výpadky výroby a v současné době věnujeme maximální úsilí do toho, abychom ten propad výroby minimalizovali. Uvidíme, jak se to vyvine. Scénářů je mnoho, ale dnes v podstatě žijeme z hodiny na hodinu, ze dne na den a střednědobé scénáře se mění stejně rychle.

Válka na Ukrajině samozřejmě komplikuje výrobu aut i v českých továrnách Škoda Auto. Týdeník Škodovácký odborář už informoval o tom, že kvůli chybějícím dílům z Ukrajiny byla zastavena výroba modelu Enyaq. Hrozí výpadky výroby dalších modelů?

Hrozí například u modelu Scala, i když u modelu Enyaq je to nejpregnantnější. Výroba byla zastavena už ve čtvrtek. Je to model, který je zaprvé velice úspěšný, je to model, který zajišťuje naši CO 2 neutralitu na evropských trzích, takže je to nejpalčivější problém. Snažíme se o to, jak by se dodávky kabelových svazků daly co nejrychleji obnovit.

Stoupají ceny energií, benzinu, nafty. Uvažujete o tom, že byste svá auta zdražovali?

To probíhalo v posledních měsících a letech díky zdražování vstupů. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Při zdražování jsme se vždy snažili ten růst cen vstupů dávat do cen minimálně. Nicméně určitě se tato situace podepíše na dalším zdražování vozů, ale nejen u značky Škoda. Předpokládám, že to bude u všech ostatních značek.

O kolik a kdy to může být?

To dnes neumím říct. Řádově to bude někde kolem jednotek procent, ale uvidíme, jak často k takovým zdražením bude docházet.