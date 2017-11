'Závidí nám úspěch.' Přesun výroby superbů do Německa je podle představitele Škody hotová věc

Přesun výroby nové generace Škody Superb z Česka do Německa je navzdory tvrzení automobilky prakticky hotová věc. Hospodářským novinám to řekl předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík. Na počet pracovních míst by podle něj ztráta jednoho modelu žádný vliv mít neměla, bojí se ale o budoucnost firmy.

