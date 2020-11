Novinář o přesunu výroby Škody Superb: Jde o daleko větší hru, koncern se poddává zájmu o SUV modely

Proti zatím oficiálně nepotvrzenému přesunu výroby Škody Superb z Kvasin do Bratislavy, kde by měl vznikat spolu se sesterským Volkswagenem Passat, se vymezily odbory české automobilky. Jejich předák Jaroslav Povšík uvedl, že koncern ukradl Česku nejziskovější vlajkovou loď a přesun označil za krádež. Podle Ericha Handla ze zpravodajského serveru Automakers rozhodnutí padlo s přihlédnutím k daleko širšímu kontextu výroby koncernu. Praha 20:49 12. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společná výroba Passatu a Superbu v Bratislavě má koncernu ušetřit peníze za transport společných dílů (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Podle mého názoru je to větší hra, než o které se rozhoduje z ředitelny v Mladé Boleslavi. Volkswagen potřebuje uvolnit výrobní prostory pro elektromobily a proto přesouvá Passat do Bratislavy. A k němu se logicky přidá i Superb. Je to nejspíš těžké rozhodnutí, protože model před dvaceti lety výrobu v Kvasinách zachránil,“ míní Handl.

S odboráři souhlasí v tom, že Superb je vlajkovou lodí s nejvyšší marží a jeho ztráta se může promítnout například na výši mimořádných odměn. Výrazným faktorem bylo ale zrušení plánů na výstavbu továrny v Turecku, od níž se německé vedení odklonilo kvůli politické situaci v regionu.

„Trochu pravdu mají. Je to prestižní model. Ale po zrušení plánu továrny v Turecku se uvolnily prostory v Bratislavě a s tím odbory už nic neudělají,“ vysvětluje Handl.

Přesun výroby Superbu však podle Handla dává smysl především s přihlédnutím k rostoucí poptávce po SUV modelu Kodiaq.

„Z pohledu výrobních čísel to dává smysl. V současnosti je vyšší poptávka po SUV modelech, které Škoda nestíhá vyrábět. Superb, kterého se nevyrobí ani 100 000 ročně, tak asi bude obětí tohoto trendu,“ řekl Handl. Změnu pak nejspíš pocítí především zákazníci, kteří nebudou muset na SUV modely čekat několik měsíců, jak bylo doposud obvyklé, zatímco Škodu Superb bylo možné zakoupit prakticky hned.