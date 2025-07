Škodě se vyplatil vývoj klasických motorů. ‚Problém mají ti, co vsadili na elektromobilitu,‘ říká expert

Skupině Volkswagen v pololetí klesl provozní zisk meziročně o třetinu, a to i přesto, že koncernu mírně stoupl prodej aut. Zatímco zisk celého skupiny výrazně klesl, automobilka Škoda, která je její součástí, naopak zaznamenala ve druhém čtvrtletí nejlepší výsledky ve své historii. „Škodovce se teď vrací to, že investovali i do vývoje standardních motorů,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Milan Kulhánek z Deloitte Central Europe. Rozhovor Praha 14:04 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobní hala Škody auto a.s., ilustrační foto | Foto: ŠKODA AUTO | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když začneme výsledkem celého koncernu Volkswagen, co je důvodem tak výrazného poklesu zisku oproti loňskému roku? Co se na tom podepisuje?

Samozřejmě je to velmi složitý problém. Automobilky se obecně nachází ve strukturálním problému, který potřebují řešit, a ten je způsoben spoustou důvodů. Jedním z nich je evropská regulace a celý přechod na elektromobilitu. Reálná poptávka po elektromobilech nejenom v Evropě je stále relativně slabá. Hlavní důvody jsou nabíjení, které trvá dlouhou dobu, nedostatečná infrastruktura k nabíjení aut, dojezd, který je stále pro klienty ne úplně uspokojivý, a samozřejmě i cena elektromobilů, která je vysoká.

Hrají v tom výsledku Volkswagenu výraznou roli také americká cla?

Je to samozřejmě další destabilizační prvek. Než se změnila exekutiva, byla Amerika relativně transparentní a bylo možné relativně dobře odhadovat, jak se budou chovat. Tato situace teď neexistuje a samozřejmě to ovlivňuje i výsledky Volkswagenu.

Koncern zaznamenal meziročně pokles provozního zisku o třetinu, na druhé straně je to pořád provozní zisk 6,7 miliardy eur, tedy skoro 165 miliard korun. Jak znepokojivá, nebo naopak neznepokojivá je tahle situace pro Volkswagen?

Ona není znepokojivá pouze pro Volkswagen, ale pro celý automobilový průmysl. Když se podíváte na výsledky ostatních značek, například prémiových, tak i tam je vidět obrovský problém. Problém je v celém automotivu, ale je i velmi zásadní pro celou Evropu. Dopad automotivu na HDP Evropy je dramatický, takže znepokojivé to určitě je.

Na druhou stranu růst prodejů je rozhodně dobrý trend. Ale samozřejmě profitabilita a cena vozů jsou faktory, které neumožňují v tuhle chvíli zvyšovat ziskovost nejenom koncernu. Samozřejmě bych neměl zapomenout ani na tlak čínských automobilek, které ovlivňují ceny aut na celém světě.

Rekordní zisk Škodovky

Vy jste říkal, že to je problém celého sektoru, na druhé straně Škoda Auto zaznamenala ve druhém čtvrtletí nejlepší výsledky v celé své historii. Jak to jde dohromady?

To je hezký kontrast samozřejmě. Je potřeba si uvědomit, že Škodovka je umístěná v centrální nebo východní Evropě. Tam mají očekávání klientů, co se týče přechodu na elektromobilitu, své limity. Není to stejné jako na západ od nás. I z toho důvodu mohla Škodovka dále vyvíjet všechny motory a nejenom elektrické.

Škodovce se teď vrací to, že investovali i do vývoje standardních motorů, ale není to jenom to. Také je důležité si uvědomit, že tyto výsledky jsou ovlivněné pět nebo šest let starými rozhodnutími. Škodovka tehdy udělala správná rozhodnutí, co se týče motorů, designu aut, marketingu, nových trhů a podobně. Ale je to krásný výsledek a myslím, že jako Češi můžeme být pyšní na to, že tu máme firmu, která má takové výsledky v takhle těžké době.

Škoda Auto samozřejmě produkuje velkou část vozidel s klasickými motory, ale v oficiálních výsledcích koncern uvádí, že meziroční nárůst prodeje o 6,3 procenta souvisí se silnou poptávkou po elektrických modelech Škodovky. Znamená to, že dokáže elektromobily dělat efektivněji než zbytek koncernu?

Nevím, jestli efektivněji. Spíš bych řekl, že se jim lépe podařilo trefit to, co klienti poptávají. To, jak ta auta vypadají, jaké mají vlastnosti a funkce a jak je proti tomu nalezená cena. Samozřejmě Škodovka benefituje z dlouhodobého spojení s Volkswagenem, protože díky tomu má k dispozici nejlepší technologie, na které by samostatně nikdy nedosáhla.

Co ta současná situace může a bude znamenat pro další strategii Škoda Auto a pro pozici téhle značky v rámci koncernu?

Škodovka určitě bude dál rozvíjet všechny druhy motorů. Tlak na elektromobilitu tam samozřejmě bude a musí být, pokud nedojde k revizi regulací z Evropské unie. Já osobně věřím, že k ní dojde.

A díky tomu si myslím, že bude Škodovka úspěšná. Když se podíváte na poslední modely, které dostala na trh, tak ta auta mají předpoklad být znovu úspěšná a klienti je budou, věřím, dále kupovat.

Jak je na tom z hlediska ekonomických výsledků Volkswagen ve srovnání s dalšími tradičními velkými automobilkami? Vymyká se nějak jeho situace?

To je složitá otázka. Záleží, s kým je budete porovnávat. Já bych se možná spíš zaměřil na to, že se jim opravdu daří otáčet trend a prodávat větší množství aut. To považuju za klíčový parametr. Teď je samozřejmě otázka, jestli zvládnou i profitabilitu s obrovskými náklady, které potřebují na přechod na elektromobilitu jako takovou.

Podíváte-li se na luxusní značky jako je BMW a Mercedes, tak mají také obrovský problém. Dá se to zjednodušit tak, že většina značek, které se pustily do elektromobility agresivně, na tom v tuhle chvíli nejsou úplně dobře.