Dopady vládního balíčku: rodinné rozpočty zasáhne zrušení slevy na školkovné i nepracující manželku

Rodiče se budou zřejmě muset obejít bez slevy na daních za školkovné. V současnosti si můžou náklady na školku pro dítě odečíst až do výše 17 300 korun. Kabinet Petra Fialy z ODS chce ale tuto daňovou slevu úplně zrušit. Mimo to vláda oznámila také například zrušení slevy na nepracujícího manžela anebo slevy na studenta.

V současnosti si jeden z rodičů, kteří mají dítě ve školce nebo dětské skupině, může o výši školkovného snížit daň z příjmu. Pokud dítě chodí do takzvané státní školky, která třeba v Praze 7 vyjde na 850 korun za měsíc, tak si rodič za rok odečte většinou 8500 korun. O tuto slevu teď rodiče zřejmě přijdou.

Nejvyšší částka, o kterou si rodič může daň snížit, je 17 300 korun. A to i v případě, že dítě chodí do soukromé školky, která stojí třeba 11 tisíc korun měsíčně.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska se obává, že se nyní rodiče budou o to víc snažit dostat dítě do obecních školek. Asociace provozovatelů dětských skupin však tyto obavy nesdílí.

„Ptala jsem se například jednoho člena asociace v Domažlicích, kde mají školkovné 2500 korun. Paní ředitelka uvedla, že za tento rok vystavovala z 50 rodičů potvrzení ke slevě pouze deseti,“ říká Radiožurnálu Daniela Celerýnová, předsedkyně asociace.

Dopady na rodiny

Z ostatních plánovaných změn v daňových výjimkách se rodin dotkne také zrušení slevy na nepracujícího manžela nebo manželku. Tu dnes může uplatnit daňový poplatník, jehož choť má roční příjem do 68 tisíc korun hrubého. V tom případě si může ten druhý snížit daň z příjmu až o 24 840 korun. Nově by to mělo platit jen u manželů, z nichž jeden pečuje o dítě mladší tří let.

Konsolidační balíček počítá také se zrušením slevy na studenta. „Pro studenta, pokud studuje opravdu denně a studiu se věnuje, je těžké vydělávat víc než 200 tisíc ročně, což pokrývá sleva na poplatníka. Chápu argumenty vlády, že by to u studentů asi nemělo tak velký dopad,“ tvrdí daňová expertka Lenka Nováková ze společnosti KPMG.

Vláda také navrhuje zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Vést by to podle některých odhadů mohlo k jejich zrušení – jde třeba o stravenky nebo permanentky do posiloven a podobně.

„Pakliže budou benefity odbourané, je třeba to vynahradit něčím jiným – buďto financemi nebo něčím jiným,“ tvrdí prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner. Podle něj jsou benefity velmi poptávané.

Zaměstnavatelé teď vypočítávají, na kolik by je zrušení daňové výjimky na benefity přišlo. A chtějí o tom jednat s vládou i poslanci.