Školní obědy pro chudší děti zdarma? Hamáček očekává, že o nich ještě budou s ANO jednat

Sociální demokracie očekává, že ohledně obědů pro školáky zdarma povede s ANO další koaliční jednání. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Koaliční strany se v lednu domluvily, že by jídlo zdarma neměly dostávat všechny děti, ale jen chudší školáci. Po páteční koaliční radě premiér a šéf ANO Andrej Babiš řekl, že se koalice možná spíš přikloní k rozšíření dosavadních projektů. Praha 14:13 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Bezplatné obědy pro všechny děti ze školek a prvního stupně základních škol navrhla ČSSD. Stát by to vyšlo ročně asi na 5,4 miliardy korun.

Ministr školství Robert Plaga z ANO pak přišel s tím, že by bezplatné stravování měli mít školáci z mateřských a základních škol s přídavkem na děti, tedy z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stálo by to na rok asi 1,7 miliardy. Koaliční strany se v lednu dohodly, že by jídlo zdarma měli dostávat jen chudší školáci.

Premiér Andrej Babiš v pátek řekl, že se může stát, že se nakonec vláda přikloní k rozšíření programů, díky nimž mohou školáci z chudších rodin už teď mít školní stravování bezplatně. V nedělním rozhovoru pro server Blesk.cz uvedl, že svůj postoj upravil především podle názoru škol, které plošné opatření označily za nepotřebné.

České rodiny nesnídají kaviár, ve školách hladoví až sto tisíc dětí, hájí placené obědy Valachová Číst článek

Hamáček v neděli při dotazech odkázal na Babiše. „Pokud něco řekl, ptejte se jeho. Já nepovedu koaliční jednání v Otázkách Václava Moravce, od toho je koaliční rada,“ uvedl.

Kabinet podle něj původní záměr „neodpískal“. „Pozice sociální demokracie vychází z toho, že o tom budeme jednat,“ dodal Hamáček s tím, že v pátek se na koaliční radě o záležitosti nehovořilo a Babiš prezentoval svůj názor.

Babiš v neděli řekl, že by se otázka financování obědů měla dořešit zhruba do měsíce.

Ministerstvo školství už několik let projekt s obědy zdarma pro děti z chudých rodin má. Každý rok na něj vydává zhruba 30 milionů korun. Stravování tak má tisícovka dětí, uvedl dříve Plaga.

Další program obědů do škol, který se platí hlavně z evropských peněz, má i ministerstvo práce. Stravu v tomto školním roce dostává asi 6000 školáků z devíti krajů. Některé kraje a školy ale zapojení do projektů odmítají. Podle nich je vyřizování příliš složité.