Školní potřeby opět podražily. Výbava pro prvňáčka vyjde zhruba na tři tisíce korun

Školní potřeby letos znovu podražily. Supermarkety, které oslovil Radiožurnál, zvedly oproti loňsku ceny o několik procent. O víc než desetinu jsou ale dražší například školní sešity nebo učebnice. Vybavit jednoho prvňáka výtvarnými, psacími a dalšími školními pomůckami tak vyjde průměrně na tři tisíce korun. Může to ale být i o hodně víc. Praha 9:44 23. srpna 2023

Stojíme před regálem s aktovkami, aktovka za tři a půl tisíce korun už s trochu propracovanějším vzhledem a vypolstrovanými zády. O kousek vedle třípatrový penál za 890 korun, ale podle váhy poznám, že je asi vybavený.

Školní potřeby letos znovu podražily.

Pro tyto pomůcky se vydala i Lenka Sýkorová s šestiletým Filipem, který jde do první třídy. „Penál za 300 korun, desky na sešity za 120 korun, jinak to byly poměrně nízké částky, pastelky, prašné křídy, vodové barvy,“ popisuje Radiožurnálu, co koupila.

Celkem v papírnictví za vybavení bez sešitů zaplatila skoro pět a půl tisíce korun: „Největší částku tvořila aktovka, která stála tři a půl tisíce korun. Tam cena odpovídá kvalitě, nevolila jsem nejlevnější variantu.“

Stejně jako ona se do papírnictví teď vydávají desítky rodičů pro školní pomůcky. Za něco si připlatí – třeba Globus nebo Albert evidují u některých věcí zdražení o jednotky procent, něco ale může přijít levněji díky slevám. Dražší než loni jsou podle srovnávače Zboží.cz školní sešity, meziročně o víc než desetinu.

Například síť prodejen McPen letos nezdražila – udělala to už loni hlavně kvůli inflaci, cenám papíru a drahé dopravě.

Obchodní a provozní ředitel Jiří Kajzner říká, kolik u nich letos v průměru stojí výbava pro novopečeného školáka: „Záleží, kolik chceme a jsme schopni do výbavy investovat. Hrubým průměrem ta výbava pro prvňáčka bez aktovky u nás stojí mezi 1200 až 1500 korunami.“

Aktovka podle něj může stát od patnácti set klidně až do šesti tisíc korun v závislosti na kvalitě a vzhledu. Dražší bývají tradičně oblíbenější motivy.

Podražilo i sportovní vybavení

Mluvčí obchodního řetězce Globus Aneta Turnovská popisuje, o jaké mají děti letos velký zájem: „Zatímco u chlapců vítězí téma Minecraftu, fotbalu a dinosaurů, dívky preferují motýly, jednorožce nebo koně. Mezi dalšími častými požadavky samotných dětí vévodí gumovací pera, která jsou silným trendem posledních let.“

Zhruba třetina rodičů se letos stejně jako loni plánuje vejít do dvou tisíc korun. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Sodexo Benefity z přelomu července a srpna s více než třemi sty respondenty. Přes 40 procent rodičů počítá s výdaji od dvou do čtyř tisíc.

A připlatí si letos i za sportovní a volnočasové vybavení. Podle společnosti Sportissimo rodiče za jednoho školáka rodiče obvykle utratí částku aspoň dva tisíce. Dražší je tradičně značkové vybavení.

„Když k tomu přidá pár triček, teplákovou soupravu nebo pomůcky na sport, snadno se dostane ke třem nebo čtyřem tisícovkám,“ říká mluvčí Sportissima Jakub Švestka.

Pokud chtějí rodiče ušetřit, můžou nakoupit i zboží z druhé ruky. Tam jsou ceny i několikanásobně nižší. Kvůli vysokým cenám pak až třetina rodin podle České bankovní asociace letos počítá s tím, že omezí mimoškolní aktivity dětí – nejčastěji kulturní nebo zájmové kroužky.