Vládu letos rozdávání tolik nepálí, říká ekonom. Učitelé by mohli dostat od ledna přidáno

Zdá se, že školské odbory našly shodu s vládou na růstu platů. Učitelé by si od ledna 2021 měli přijít v průměru na více než 45 tisíc korun měsíčně. „Zatím to vypadá, že letošní jednání o školském rozpočtu bude mnohem poklidnější než loni," říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus výkonný ředitel think-tanku IDEA při CERGE-EI ekonom Daniel Münich s odkazem na loňské podzimní stávky pedagogů. „Dopad zvyšování platů na lepší úroveň výuky se projevuje postupně," říká Münich.

Svou roli podle něj paradoxně sehrála i koronavirová krize: „Asi pomohlo také to, že vláda s ohledem na covid prosadila neskutečně velký deficit, takže se jí trochu uvolnily ruce a moc ji to rozdávání nepálí.“

Letos bude jednání mnohem klidnější, vládu rozdávání tolik nepálí, předpovídá ekonom Daniel Münich

Hladký průběh dalších jednání očekává i předseda Českomoravského odborového svazu školství pracovníků (ČMOS PŠ) František Dobšík.

„Dohoda má jasné obrysy. Tady jsme s ministerstvem školství určitě ve shodě. Bude záležet také na ministerstvu financí, potažmo celé vlády. Ale předpokládám, že vláda chce naplnit své vládní prohlášení.“

Navýšení platů, které by podle propočtů mělo průměrný plat učitelů zvýšit na zhruba 45 tisíc korun, se projeví už v lednu.

„Bavíme se přitom o průměru všech pedagogických pracovníků od asistentů pedagoga až po ředitele nebo výchovné poradce. To znamená rozptyl od 4. do 13. platové třídy,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéf ČMOS PŠ.

Stejné platy v celé zemi

Pokud jde o rozdíly v platech na základě místa výkonu práce a tamních životních nákladů, je to spíš věc zřizovatelů a státu, myslí si Dobšík. „Systém odměňování je postaven na zákoníku práce, kdy máte mít za srovnatelnou práci i srovnatelnou odměnu.“

Podle Münicha je ale celá problematika složitější. „Je tu strana nabídky a poptávky. Do některých lokalit je těžké dostat někoho, kdo by tam učil. Tam musí být nějaká motivace. Ať už zvýšený plat nebo jiné benefity, třeba bydlení,“ vysvětluje.

Přestože odbory volají tradičně po zvyšování fixní, nepohyblivé, složky platu, existují argumenty, že ředitel musí mít nějaký nástroj na odměňování lepších a aktivnějších učitelů, vysvětluje ekonom.

„Dopad zvyšování platů na lepší úroveň výuky se projevuje postupně, a tím nemyslím měsíce a roky, ale desítky let,“ uzavírá Münich.

Poslechněte si audiozáznam rozhovoru, otázky pokládal Jan Bumba.