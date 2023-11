Peněz je ve školství i zdravotnictví dost, problémem je decentralizace, upozorňuje ekonom Mertlík

Česko má za sebou pondělní stávku odborů. Podle ekonoma Pavla Mertlíka ale ve skutečnosti proběhly dvě stávky, kdy Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) využila podstatně mohutnějšího protestu učitelů, kteří měli konkrétní a jinak zacílené požadavky. „Obsahu stávky rozumím, ale nemyslím si, že existuje jednoduché řešení problémů českého školství,“ uvádí v Interview Plus. Interview Plus Praha 15:46 29. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestní stávku odborů proti krokům vlády podpořili studenti, jen to vypadá jako by spíš protestovali proti odborářům | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celkové výdaje na školství sice meziročně vzrostou, ale ne dost na to, aby vykompenzovaly letošní inflaci a stejně jako v dalších oblastech veřejné správy dochází k propadu reálných výdajů.

„Jiná věc je, a v tom má zase pravdu ministerstvo školství, že celkový objem prostředků ve školství je dostatečný. Bohužel vnitřní rozdělení je neefektivní a má stinné stránky, jako jsou extrémně nízké platy nepedagogických pracovníků,“ konstatuje Mertlík, rektor Škoda auto Vysoká škola a někdejší ministr financí.

Poukazuje na to, že pokud jde o výdaje na školství, není Česko na chvostu zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), s podobnými prostředky z hlediska podílu výdajů na HDP prý některé státy dokáží provozovat velmi kvalitní vzdělávací systému.

Ekonom a bývalý ministr financí Pavel Mertlík | Zdroj: Profimedia

A ještě více viditelné je to prý v případě zdravotnictví, kde dnes má Česko jeden z nejvyšších počtů lékařů na obyvatele v Evropské unii, a přitom lékaři podle Mertlíka oprávněně protestují proti rozsáhlým přesčasům a nevyhovujícím podmínkám.

„Společným problémem obou těch sektorů je velká decentralizace. A to souvisí s dalšími věcmi, které máme koneckonců i zakotvené v ústavě a z hlediska nákladů je to velmi negativní, například extrémně vysoký počet obcí,“ upozorňuje s tím, že velké školy zajistí lepší výuku s efektivnějším provozem než vesnické malotřídky.

Centralizace nutná

Odbory demonstrovaly také proti vládnímu konsolidačnímu balíčku. Šéf odborového svazu Josef Středula chce, aby vláda hledala společnou cestu a kompromisy, které by pomohly všem, jinak jsou odbory připravené pokračovat v protestech.

Podle někdejšího ministra financí je ale vládní balíček nedostatečný, Mertlík postrádá nejen razantnější snižování výdajů, ale i celkovou revizi daňového systému, který přináší menší výnos, než stát potřebuje. Příkladem je třeba výpadek způsobený zrušením superhrubé mzdy, což prý byl správný krok, měl ovšem být vykompenzován zvýšením daní.

Podle rektora Škoda auto Vysoká škola je třeba si vyhodnotit efektivitu výdajů a prosadit větší centralizaci.

„Pokud tyto reformy neprovedeme, tak jednou skončíme jako Řecko. To muselo provést řadu velmi nepříjemných věcí, které si ta země mohla odpustit, pokud by ty reformy provedla o 20 let dříve. My tam ještě nejsme, ale suneme se tím směrem,“ varuje.

Hlavní problém vidí v tom, že se vyčerpal model české ekonomiky, který skvěle fungoval na počátku tisíciletí, ale postupně se vyčerpával a dnes je brzdou našeho hospodářského rozvoje.

„A to je základní důvod, proč ekonomika u nás roste pomaleji než třeba i v některých sousedních zemích,“ zdůrazňuje.

Kdo může za inflaci? A pomohlo by Česku přijetí eura? Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je nahoře v článku.