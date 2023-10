Škrty daňových výjimek. Ruší se školkovné, sleva na studenta i odpočet za členství v odborech

Kdo přijde o daňovou slevu? Takzvaný konsolidační balíček vlády Petra Fialy (ODS), který má státní kase ušetřit 100 milionů korun, ruší například školkovné nebo daňovou slova pro studenta. Výrazně omezí také slevu na nepracujícího partnera. Benefity pro zaměstnance dostanou nový strop pro osvobození od daně, a to 20 tisíc korun ročně. Sníží se také státní podpora stavebního spoření. Seriál Konsolidační balíček Praha 15:00 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zrušení a omezení slevy na dani se dotkne některých rodin (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výrazné omezení čeká slevu na nepracujícího partnera. Dosáhnou na něj zřejmě pouze rodiny, ve kterých jeden z manželů nemá vlastní příjmy a zároveň pečuje o dítě do tří let. V současnosti věkové omezení pro slevu není.

To odrazuje rodiče – hlavně ženy – od návratu do práce, hájí úpravu poslanec a zpravodaj konsolidačního balíčku Jiří Havránek (ODS).

„Tohle je opravdu systémově správné opatření, protože Česká republika dlouhodobě podporuje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti zapojování právě těch rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené zpět do pracovního systému. A tady máte proti tomu nástroj, který to zpomaluje. Tudíž dáváte peníze na dvě strany a jde to protichůdně,“ tvrdí Havránek.

Konec školkovného

Rodin se dotkne i konec další daňové slevy, takzvaného školkovného. Příspěvek na poplatky za mateřskou školu má dnes roční strop na úrovni minimální mzdy a využít ho tak můžou jen rodiny s vyššími příjmy. Chudším rodinám, například samoživitelkám nebo rodičům s částečným úvazkem, nepomáhá.

Konec slevy pro studenta

O daňovou slevu přijdou i studenti. Argumentace vládní koalice je podobná jako u školkovného. Tedy že na slevu dosahují jen studenti s vyššími příjmy. Podle ministerstva financí ji mohli využít jen ti s průměrným měsíčním přivýdělkem nad 17 tisíc korun. Studenti s nižším příjmem si totiž vystačí s běžnou slevou na poplatníka, na které se nic nemění.

Odboráři, včelaři a charita

Mezi daňové výjimky, se kterými už do budoucna lidé nejspíš nebudou moct počítat, patří třeba odpočet za členský příspěvek v odborech.

Naopak nakonec zůstává osvobození od daně z příjmu pro zájmové včelaře. A nemění se ani možnost odečíst si ze základu daně dary na charitu.

Benefity a stavební spoření

Místo úplného zrušení prošlo Sněmovnou zastropování v určité výši. Zaměstnanecké benefity tak budou od daně z příjmu osvobozené do poloviny průměrné mzdy.

„Budete mít dovolenou, budou tam vitamíny, kdybych dal nějaké příklady, bude tam lístek do Národního, lístek do posilovny. Všechny tyto benefity budou v jednom balíku a ročně to bude osvobozeno do částky cirka 20 tisíc – samozřejmě jak poroste průměrná mzda, bude se to valorizovat,“ přibližuje Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců.

Z toho, co zaměstnanec dostane nad limit, bude muset platit běžnou daň z příjmu i pojistné. Protože jde o nepeněžité benefity, tak se odvody a daň strhnou z výplaty.

Zavádí se také jedna nedaňová, ale pro někoho podstatná změna. Snížit se má státní podpora stavebního spoření z dvou tisíc na tisíc korun ročně za účastníka.