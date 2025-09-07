Skupina OPEC+ se dohodla na dalším zvýšení těžby ropy. Pro bylo také Rusko
Skupina OPEC+ se na nedělním jednání dohodla, že v říjnu přikročí k dalšímu zvýšení těžby ropy, a to o 137 tisíc barelů denně. Oznámila to Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Skupina OPEC+ zahrnuje členské země kartelu OPEC a jejich spojence v čele s Ruskem.
Na zvýšení těžby se dohodlo osm členů skupiny - Saúdská Arábie, Rusko, Irák, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kazachstán, Alžírsko a Omán. Tyto země v minulosti přistoupily k dobrovolným omezením těžby, od dubna však produkci postupně zvyšují.
Nedělní rozhodnutí podle kartelu OPEC zohledňuje stabilní vyhlídky světové ekonomiky a současné dobré podmínky na trhu s ropou. Skupina OPEC+ nicméně tempo zvyšování těžby zpomalila ve srovnání s předchozím měsícem, kdy dohodnutý nárůst produkce činil 547 tisíc barelů denně.
Další jednání členských zemí skupiny OPEC+ o těžební politice se uskuteční 5. října. Skupina se na celosvětové těžbě ropy podílí zhruba polovinou.
Ceny ropy tento týden klesly. Kromě spekulací o dalším zvýšení těžby skupinou OPEC+ je tlačily dolů rovněž slabé údaje o vývoji americké ekonomiky a zpráva o překvapivém růstu zásob suroviny v USA.
Cena severomořské ropy Brent se za celý týden snížila o téměř tři procenta a páteční obchodování uzavřela na 65,5 dolaru za barel.
„Domníváme se, že pokud se osm členských zemí OPEC+ dohodne na dalším zvýšení produkce, vytvoří to výrazný tlak na pokles cen,“ uvedli v pátek analytici ze společnosti Commerzbank. „Koneckonců již nyní existuje značné riziko přebytku na straně nabídky,“ dodali.