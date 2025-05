Skupina PPF hlásí nejvyšší zisk za posledních 35 let. Zároveň oznámila odchod generálního ředitele Šmejce

„PPF loni dosáhla rekordního zisku a dá se říct, že za to patří velký dík Jirkovi. V těch třech letech dosáhl toho, na co jsme si mysleli že bude potřebovat pět let. Ty tři roky byly nesmírně intenzivní a produktivní,“ uvedla Kellnerová.

PPF koupila pražský hotel Hilton. Kolik za něj zaplatila, není jasné Číst článek

Nově budou od druhé poloviny roku PPF vést dva lidé, a to dosavadní finanční ředitelka skupiny Kateřina Jirásková a ředitel pro investice Didier Stoessel.

Šmejc ke svému ukončení působení v PPF řekl, že mu letos v létě končí tříletý kontrakt na působení ve vedení společnosti a jeho neprodloužení bylo po vzájemné dohodě. Zároveň nevyužije opci na podíl v PPF, ale získá finanční odměnu.

S PPF bude Šmejc nicméně dál spolupracovat. Jednak se stane členem dozorčí rady společnosti, jednak se bude podílet na rozvoji společného podniku PPF a telekomunikačního kolosu ze Spojených arabských emirátů e& group.

Do společné firmy, ve které vlastní PPF 50 procent bez jedné akcie, investoval Jiří Šmejc spolu s PPF z vlastních peněz 50 milionů eur, tedy 1,2 miliardy korun. Za to mu připadne zhruba 2,7procentní podíl na výnosu akcií, které v e& PPF Telecom Group drží PPF.

„Věříme, že tento podnik má zajímavou perspektivu, má značný růst EBITDA a je to opravdu velká firma. Shodli jsme se tak, že pro PPF bude přínosné, když se tomuto podniku budu víc věnovat, a zároveň pro mě je to zajímavá investiční příležitost,“ vysvětlil Šmejc.

Čínskou část Home Creditu přebírá tamní konsorcium. Cenu transakce skupina PPF neuvedla Číst článek

Vedle toho se chce věnovat dalšímu rozvoji vlastní investiční společnosti Emma Capital.

Co způsobilo rekordní zisk?

Na rekordním zisku skupiny PPF se loni podílel hlavně prodej telekomunikačních firem v jihovýchodní Evropě, a to ze zmíněné skupiny e&. Významný vliv měly i vyšší zisky tuzemských společností PPF jako je Air bank či mediální skupina CME.

Čistý zisk Air Bank Group vzrostl meziročně o 23,2% a PPF banky o 6,7%. Z předloňské provozní ztráty 19 milionů eur se také dostala do zisku strojírenská skupina Škoda Transportation Group. Loni měla ve stejné výši, 19 milionů eur, superhrubý zisk (EBITDA). Podle finanční ředitelky a budoucí generální šéfky Kateřiny Jiráskové byl příspěvek finanční části skupiny k hrubému zisku 765 milionů eur, telekomunikace přispěly 3,9 miliardami eur.

Skupina se už v minulých letech rozhodla opustit trhy v Asii a Rusku a více se soustředit na Evropu. V Rusku například loni doprodala zbytek podílu v pojišťovně, odešla také v rámci finanční firmy Home Credit z Číny a Indie. V trendu soustředit se více na Evropu chce skupina pokračovat. Pokud jde o oblasti dál chce rozvíjet svoje 4 klíčové skupiny - telekomunikace, média, finanční služby a nemovitosti.

3:21 Čeští podnikatelé vyrazili na Západ Číst článek

Celková aktiva skupiny PPF měla loni hodnotu 41,7 miliardy eur (1,04 bilionu korun), vlastní kapitál dosáhl výše 12,46 miliardy eur. Celosvětově zaměstnává 45 tisíc lidí. Jde tak o největší firmu s kořeny v tuzemsku.

Zpátky domů

Sídlo společnosti PPF je v Nizozemsku, kde skupina platí část daní. Podle Jiráskové i Šmejce nicméně nyní běží diskuze o přesunu sídla zpět do Česka. „Historické důvody našeho sídla v zahraničí v podstatě pominuly,“ uvedl Šmejc.

Podle něj měla holandská adresa výhodu například v tom, že země měla lepší mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a ochraně investic ve třetích zemích, které jsou pro společnost podnikající i v zahraničí důležité. V rámci EU se ale smlouvy sjednotily a tento důvod tak pominul.

„Diskuze o sídle začala ještě když žil Petr Kellner. Budeme o tom teď dál diskutovat s rodinou,“ uvedla Kateřina Jirásková. Kellner zemřel po nehodě vrtulníku na Aljašce v březnu 2021. PPF Group tak nyní vlastní Renáta Kellnerová a tři děti.