Zaplatili, ale nic nedostali. Zákazníci si stěžují na slevový portál Pepa.cz, škody jdou do stovek tisíc

Nabízejí výhodnější ceny nejen za zboží ale i za zájezdy. Jenže slevový portál Pepa.cz se opět potýká s problémy. Stěžují si na něj nejen jednotliví zákazníci ale i hotely nebo cestovní agentury. Stejně jako na jeho provozovatele, společnost Hoteluju.cz. Už několik měsíců totiž neproplácí některé poukazy a škody tak jdou do stovek tisíc korun. Tématu se věnuje Radiožurnál. Praha 8:57 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákazníci si stěžují na slevový portál (ilustrační foto) | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

„Za jarní zájezdy, které máme teď do Paříže, je to 166 tisíc. To bylo vyprodané, na zájezdy do Amsterdamu to je 45 tisíc. Z portálu se nám vůbec neozvali, vlastně nám neposlali ani korunu, takže jsme si sami museli kontaktovat zákazníky, že to tedy budeme muset zrušit,“ popisuje Radiožurnálu zkušenosti se slevovým portálem Pepa.cz Tereza Bobková z trutnovské cestovní kanceláře Eli-line. Dluhy vůči této společnosti už překročily dvou set tisícovou hranici. Některé zájezdy tak musela kancelář zrušit a další budou následovat, říká Tereza Bobková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

„Začalo to až od prosince, kdy byl problém s proplácením. S tím, že nebylo na účtu to, co mělo být. Pak nás začali kontaktovat postupně i ostatní společnosti, který prodávají na Pepovi, že na ně podávají trestní oznámení a jestli se chceme přidat,“ dodává.

‚Nenechám to jen tak‘

Peníze dluží portál Pepa.cz i zákazníkům. Jedním z nich je živnostník z Teplic Martin Čáp. Ten si koupil na webu voucher na ubytování za necelých osm tisíc korun. Relaxovat ale nikam nejel a peníze zpátky nedostal.

„Nabídli mi buď nějaký kredity na jejich stránkách, abych si objednal něco jiného, nebo vrácení peněz. Takže jsem jim poslal dopis, že chci peníze vrátit, to mi potvrdili. Potom jsem psal, že jim počkám ještě týden a potom už to začnu řešit jinak. A na to mi už neodepsali. Skoro osm tisíc, to jim jako nenechám jen tak,“ říká Čáp.

Obvykle se částky, o které lidé přišli kvůli nákupu na tomto slevovém portálu, pohybují od tří do osmi tisíc korun. Vedoucí právního oddělení spotřebitelského centra dTest Lukáš Zelený radí, jak by měli zákazníci v takových případech postupovat.

‚Řekli mi, že se bude zdražovat.‘ Praktikám ‚energetických šmejdů‘ má zabránit změna zákona Číst článek

„Pokud by si portál ponechal peníze pro sebe, tak se jedná o bezdůvodné obohacení a spotřebitel by ho měl vyzvat, aby je vrátil. Pokud to neudělá, tak je vhodné podat návrh na vydání platebního rozkazu. Jelikož se jedná i o vysoké částky, je vhodné se obrátit na policii případně státní zastupitelství, protože se může jednat o páchání trestné činnosti,“ popisuje Zelený.

Společnost Pepa.cz má stejné majitele jako společnost Hoteluju.cz, na kterou si lidé také stěžují. Jejím jednatelem je podle rejstříku 50letý Róbert Tóth, který má trvalé bydliště na Ukrajině. Na emailové dotazy Radiožurnálu nikdo z portálu nereagoval.

Budoucnost slevových portálů

Tento konkrétní případ ilustruje, že byznys slevových portálů v Česku ztrácí dech. Největší boom odstartoval podle ředitele Marketingového institutu Tomáše Pouchy před deseti lety. Slevových portálů byly v Česku stovky a měly obrovský úspěch.

Noční telefonáty, vyzvídání u sousedů i dvojí vymáhání dluhů. Stížností na inkasní agentury přibývá Číst článek

„Ten nápad není zlý. Tam totiž nejde jen o to, že se zákazníkům dá nějaká sleva, ale ono se dá docela hezký pracovat s promocí a zviditelněním nabídky. Takže princip nebyl špatný. Pohledy byly různé, v řadě z nich se to překonalo, přestalo to dávat smysl jak na jedné tak na druhé straně, takže je úplně přirozené, že se nám to dostalo na úplně jiné řády,“ uvádí ředitel.

Dnes mohou lidé využít služeb desítek slevových portálů. Navzdory tomu, že jich ubylo, tento byznys podle Pouchy úplně mrtvý není. „Nemyslím si, že slevové portály skončí, průzkumy říkají, že je zhruba pětina lidí ráda využívá. Potenciál je tedy velký. Rozhodně se to ale posune někam jinam - třeba k větším regionalitám,“ dodává.

Jedničkou na tuzemském trhu je Slevomat - ten se sice původně zaměřoval na slevy, dnes se ale chce profilovat jako inspirační a zážitkový web. Podobným směrem jde i dvojka na trhu, společnost Slevoking, která se nově přejmenovala na Travelking - nechce být totiž už expertem na slevy, ale odborníkem na cestování.