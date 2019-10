Slevy na jízdném vyšly stát na méně než plánovaných šest miliard korun. Nejvíce fakturují České dráhy

Státní slevy v dopravě pro studenty a důchodce stály za rok fungování přes 5,6 miliardy korun. Je to o něco méně než šest miliard korun, které původně předpokládalo ministerstvo dopravy. Největší část z nich dostaly České dráhy. V pátek to uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Praha 16:37 11. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slevy na jízdné stály za rok fungování přes 5,6 miliardy korun. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září 2018 využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného. „Statistiky ukazují, že slevy hodně využívá mládež do 18, která přes léto hodně cestuje, takže je možné, že dojde i k nějakému překročení vyčleněné částky,“ řekl dříve pro Český rozhlas Plus redaktor serveru Zdopravy.cz Jan Sůra. Stát se ale nakonec do plánovaných šesti miliard vešel.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.

Podle místopředsedy představenstva Českých drah Radka Dvořáka přibyli po zavedení slev cestující. „Podíl lidí cestujících se slevou se zvedl na 40 procent. U studentů je to pro nás trochu jiná kategorizace, předtím mohli jezdit na vybranou trať se slevou, teď mohou jezdit všude, takže porovnání je složitější. U důchodců je nárůst dvojnásobný,“ sdělil Radiožurnálu. Vliv slev si pochvalují i autobusoví dopravci, slevy jim pomohly obrátit nepříznivý trend úbytku pasažérů.

Největší část kompenzací vyfakturovaly České dráhy, a to 2,5 miliardy korun. Za státním dopravcem následoval RegioJet s 360 miliony korun. Z autobusových dopravců nejvíce vyfakturovala Student Agency se 176 miliony korun, následovaly jednotlivé regionální podniky Arrivy a ČSAD.

Nejnákladnějším měsícem za první rok byl letošní květen, kdy stát dopravcům vyplatil 527 milionů korun. Následoval loňský říjen s 512 miliony a letošní červen s 511 miliony korun. Naopak nejméně stát vyplatil za červenec, a to 394 milionů korun. Za srpen, což je zatím poslední vyčíslený měsíc, kompenzace dopravcům činily 463 milionů korun.