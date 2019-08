Slevy na jízdném vyšly státní kasu na 4,5 miliardy. Největší kompenzace dostávají České dráhy

Od loňského září do letošního června vyplatil stát dopravcům kompenzaci za zlevněné jízdné zhruba čtyři a půl miliardy korun. Vyplývá to z údajů ministerstva dopravy. Jezdit autobusy a vlaky se 75procentní slevou můžou děti, studenti a senioři téměř rok. Praha 14:42 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) slíbil slevy na jízdném pro studenty a seniory. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Třeba České dráhy takto za prvních deset měsíců získaly náhradu zhruba 1,8 miliardy korun. Podle místopředsedy představenstva drah taky přibyli cestující.

„Podíl lidí cestujících se slevou se zvedl na 40 procent. U studentů je to pro nás trochu jiná kategorizace, předtím mohli jezdit na vybranou trať se slevou, teď mohou jezdit všude, takže porovnání je složitější. U důchodců je nárůst dvojnásobný,“ sdělil Radiožurnálu Radek Dvořák z ČD.

České dráhy dostávají nejvyšší kompenzaci, protože zajišťují nejvíc spojů. Na druhém místě je se zhruba čtyřmi sty miliony od státu RegioJet a Student Agency, třetí pak autobusový a vlakový dopravce Arriva.

Zavedení vyšších slev pro děti, studenty a důchodce prosadil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Slevy zvýšily zájem o cestování

Stát vyčíslil ročně slevy celkem na šest miliard korun. Podle redaktora serveru Zdopravy.cz Jana Sůry by se na základě dosavadních čísel stát do plánovaného objemu měl vejít. „Statistiky ukazují, že slevy hodně využívá mládež do 18, která přes léto hodně cestuje, takže je možné, že dojde i k nějakému překročení,“ řekl pro Český rozhlas Plus.

Květen a červen byly silnější měsíce z pohledu četnosti jízd, přes letní prázdniny se mohla částka vyplácená státem na kompenzacích ještě zvednout, očekává Sůra.

„Všichni dopravci museli navyšovat kapacity, pokud vůbec měli tu možnost, protože někteří mají jednotky, které nejde nafouknout,“ říká dále Sůra s tím, že zároveň dochází k nedostatku řidičů.

Dopravci se ke zlevněnému jízdnému podle něj postavili „kreativně“, slevy zvýšily poptávku, a tak se dopravcům v některých případech vyplatilo zvýšit základní cenu, z níž se následná kompenzace odpočítává.

„Studentovi nebo důchodci je jedno, jestli zaplatí jízdenku zlevněnou ze 100 nebo ze 120 korun, protože ten rozdíl u 75procentní slevy je malý,“ vysvětluje.