Stát od ledna zastropuje slevy na jízdném. ‚Pro cestující se nic nezmění,‘ ujišťuje ministerstvo

Od nového roku zavádí stát limity na slevy jízdného pro děti, důchodce a studenty. Autobusoví a železniční dopravci dostanou proplaceno jen tolik, kolik jim stát vypočítá. Teď dopravcům hradí tři čtvrtiny z ceny nezlevněné jízdenky, u dražších jízdenek by ji nově stát neproplatil celou. Změnu zavádí ministerstvo poté, co někteří dopravci údajně navyšovali ceny kvůli vyšším kompenzacím od státu. Cestujících by se zavedení limitu nedotknout nemělo.

28. prosince 2019