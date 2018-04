Minimum zboží ve slevách a jednotné marže, o takových regulacích trhu uvažuje ministr zemědělství v demisi za ANO Jiří Milek. Jeho nápady přivítala Potravinářská komora. Podle ní slevové akce deformují tuzemský trh. Naopak velká kritika zní ze Svazu obchodu a cestovního ruchu. Potraviny by prý kvůli tomu mohly zdražit. Právě slevové akce jsou jedním z konkurenčních nástrojů prodejců. Praha 10:30 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povánoční slevy, výprodej (ilustrační foto) | Foto: Martin Karlík | Zdroj: Český rozhlas

2+1 výrobek zdarma! Sleva 20 až 60 procent! I když slevy lákají rok od roku o něco méně zákazníků, stejně jsou Češi v nákupech za akční ceny přeborníky v celé Evropě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České obchody bez slev? Ministerstvo chce omezit zlevňování zboží. Podrobnosti zjišťovala Barbora Kladivová

Nově by se tato lákadla ale mohla v obchodech výrazně omezit. Uvažuje o tom ministr zemědělství v demisi za ANO Jiří Milek.

„Dneska je situace taková, že asi osmdesát procent některého zboží se prodává ve slevových akcích. Naopak některé ceny jsou v těchto akcích velice nízké, takže zemědělci a prvovýroba tím trpí,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Ministr v demisi se inspiroval ve Francii, kde funguje zákon, který umožňuje nejen omezovat slevové akce ale i výši marží. Nesmí být nižší než 10 procent. Jak by měl návrh na takovou regulaci fungovat v Česku, ale zatím Milek přesně neví.

„Nastavení ještě není jasné. Chtěl bych, abychom se s řetězci setkávali, abychom s dodavateli a řetězci našli společný kompromis, který bychom stvrdili nějakou dohodou, anebo legislativně,“ dodává.

'Zákazník zaplatí kvůli slevám víc'

Omezení slev je podle Dany Večeřové, mluvčí Potravinářské komory, krok správným směrem.

Konec zákaznických a slevových karet? Některé firmy kvůli GDPR ruší věrnostní programy Číst článek

Co obchodníci ztratí na zlevněném zboží, podle ní vynahrazují vyššími cenami jiných výrobků. Ve výsledku tak prý zákazník za nákup zaplatí víc, než kdyby ve slevách nenakupoval vůbec.

„Je potřeba si uvědomit, že akce vedou k tomu, že pokud řetězec pár výrobků prodá s obchodní přirážkou jednotek procent, pak je více než pravděpodobné, že si to vynahradí vysokou přirážkou ostatního zboží,“ podotýká Večeřová.

Ještě účinnější regulací tuzemského trhu by byl podle Potravinářské komory trhu zákaz prodeje zboží pod úrovní nákupních cen od výrobců.

„V celém řetězci by mělo fungovat to, že nelze prodávat se ztrátou. Například jestliže výrobce vyrobí polotučné trvanlivé mléko za deset korun, tak ho řetězec nemůže nutit, aby mu to prodal za devět korun,“ vysvětluje Večeřová.

'Regulace zvedne ceny potravin'

Otázkou ale je, kdo by nastavil správné nákupní ceny výrobců, protože se třeba mezi velkými a malými výrobci liší. Proti omezování slev i jednotným maržím je prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Podle ní by tato regulace zvedla ceny potravin.

„K čemu to tak může vést, na to si umí odpovědět i prvňák. Povede to ke zvýšení cen potravin. O tom bohužel naši politici nehovoří a v okamžiku, kdy to nastane, tak budou říkat, že za to můžou obchodní řetězce,“ upozorňuje Nováková.

Obchodníci o slevy přijít nechtějí

O možnost prodeje zboží ve slevách by neradi přišli i samotní obchodníci. „Obecně však v těchto otázkách souhlasíme se Svazem obchodu a cestovního ruchu. Co se slevových akcí týče, můžeme za naše prodejny říci, že slevové akce sice našim zákazníkům nabízíme v průběhu celého roku, není to však zásadní princip našeho prodeje,“ říká mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Podobně to vidí i společnost Tesco. „Slevové akce jsou důležitým marketingovým nástrojem. V tomto případě se vše odvíjí od poptávky zákazníků a jejich kupní síly. Důležitou roli hraje i velká konkurence mezi řetězci na našem trhu,“ podotýká mluvčí Václav Koukolíček.

„V poslední době se projevuje pozitivní trend, kdy cena není jediným kritériem při výběru zboží, a zákazníci začínají preferovat kvalitu nad kvantitou,“ doplňuje.

To potvrdila i studie společnosti GfK. Podíl nákupů ve slevách totiž od roku 2015 klesá.