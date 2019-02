Slevy v dopravě vyšly stát na dvě miliardy. Počet cestujících se zvýšil jen mírně

Slevy ve veřejné dopravě stály státní pokladnu v roce 2018 dvě miliardy korun. Nejvíce vyfakturovaly České dráhy, které dostaly 846 milionů korun. Počet cestujících se za první čtyři měsíce platnosti slev zvýšil o jednotky procent. Praha 17:39 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo si od zavedení slev slibovalo mimo jiné zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo dopravy data zveřejnilo na svých, internetových stránkách. Loňské náklady tak podle ministerstva zatím odpovídají odhadovaným výdajům šest miliard korun ročně.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou loni schválila vláda. Slevy podle dopravců zatím zvýšily počet cestujících v jednotkách procent.

Největší objem kompenzací, které stát vyplácí dopravcům, dostaly České dráhy, na dalších místech byly Arriva se 182 miliony korun a RegioJet se 105 miliony korun. Stát dopravcům kompenzuje částku do výše komerčního jízdného.

Zájem o železnici

Ministerstvo si od zavedení slev slibovalo mimo jiné zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě. Jejich počet se nakonec zvýšil o jednotky procent, konkrétně u Českých drah to bylo v období od září do prosince meziročně o čtyři procenta více. Dopravci ovšem upozorňují, že zvýšení je zapříčiněno i obecným nárůstem zájmu o železniční dopravu.

Dopravci v souvislosti se slevami posilovali své spoje. Státní dopravce posílil spoje na linkách z Prahy na Moravu, dále mezi Prahou a Českými Budějovicemi a Plzní nebo mezi Brnem a Jihlavou. Vozy přidával například i RegioJet.

Stát za půl roku fungování slev zatím provedl přes 500 namátkových kontrol. Revizoři při nich zjistili celkem 15 závad. Nejčastěji se podle ministerstva jednalo o nedoložení dokladu k nároku na slevu. Kontroloři se zaměřovali především na doklady, které prokazovaly nárok cestujících na slevu.

Kontroly se týkaly také dopravců, například zda nevydávají slevové jízdenky fiktivním cestujícím. V případě prokázání úmyslu nebo opakovaných chyb hrozí dopravci sankce ve výši padesáti procent z celkového ročního objemu kompenzací.

O budoucnosti slev v dopravě se diskutuje v souvislosti s plánovanými škrty v rozpočtu. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) k jejich možnému zrušení nebo modifikaci ovšem uvedl, že změny nechce, protože slevy fungují dobře.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových, regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.