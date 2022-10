Slovensko by mohlo platit část útraty v restauracích, navrhuje Matovič. Kolik stát zaplatí, není jasné

Slovensko si chce posvítit na restauratéry, kteří vaří načerno. Obcházením elektronické evidence tržeb obírají nepoctiví hospodští státní pokladnu o část příjmů. S dodržováním pravidel by měli pomáhat přímo zákazníci. Stát za ně na oplátku zaplatí část útraty. Navrhuje to zákon, který právě projednává slovenský parlament. Bratislava 17:21 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensko by mohlo proplácet část útraty v restauracích. Chce zlepšit výběr daní (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zákazníci si musí v restauraci od obsluhy vyžádat účtenku. To je jádro celé myšlenky - motivovat hosty, aby si řekli o doklad. Obsluha tak bude muset platbu zaevidovat do systému, a tedy ve výsledku peníze zdanit.

Zákazník si pak účtenku naskenuje do speciální aplikace v chytrém telefonu a finanční správa mu vrátí část útraty. Je to podobné opatření, jako když v Česku fungovala loterie Účtenkovka. I ta měla lidi vést k tomu, aby si vyžádali doklad.

Jak velkou část ceny jídla by slovenské úřady proplácely, zatím není jasné. Určitě by šlo ale jenom o drobné. Aby to dávalo smysl, musí stát proplatit méně, než kolik na dani získá.

Návrh zákona neudává také ani odhad, o kolik by si státní pokladna polepšila. A není tam napsané ani, kolik by to celé stálo.

Populismus?

Vyčíslený je pouze vývoj aplikace, která by měla stát v přepočtu 12 milionů korun. A slabých míst je víc. Nepočítá se například s lidmi, kteří nemají chytré telefony.

Návrh už přesto prošel v Národní radě druhým čtením. Účinný by mohl být už v polovině listopadu. Snaha zlepšit výběr daní souvisí i s tím, že Slovensko plánuje na příští rok největší deficit ze zemí eurozóny.

Slováci by zatím mohli část útraty získat zpět v restauracích nebo také v kadeřnictvích. Ministr financí Igor Matovič ze strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti ale uvažuje i o dalších odvětvích. Mělo by se to podle něj měnit každý čtvrtek podle sezony, aby to lidi přilákalo do podniků, které mají zrovna nouzi o zákazníky.

Potíž je ale v tom, že šéf státní pokladny návrh nekonzultoval s odborníky a nepřipomínkovali ho jiná ministerstva ani podnikatelské svazy.

Ekonomický portál slovenského Denníku N považuje opatření za populistické. Srovnává ho s dřívějšími Matovičovými nápady, které jsou sice nedomyšlené, ale určitě vzbudí zájem veřejnosti.

Připomíná také nerealizovaný návrh, že gastro podniky budou mít nižší DPH, pokud budou lidem v době oběda nabízet džbán vody zdarma.

