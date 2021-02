Smartwings vrací do provozu Boeing 737 MAX 8. První let zamíří ve čtvrtek do španělské Malagy

Letecký dopravce Smartwings ve čtvrtek odpoledne obnoví komerční lety s letadlem Boeing 737 MAX 8, první let zamíří do Malagy. Dopravce s prvním letadlem úspěšně provedl ve středu ověřovací let. Dalších šest strojů plánuje společnost zprovoznit do léta. Uvedla to mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Praha 18:10 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadla chce společnost nasazovat postupně například na linky na Kanárské ostrovy, na Madeiru nebo do Spojených Arabských Emirátů, | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Boeing byl předloni v březnu nucen provoz svých nejprodávanějších letadel 737 MAX v celém světě přerušit po nehodách v Indonésii a v Etiopii, při nichž zemřelo 346 lidí. Jako problém se ukázal systém řízení letu, výrobce ho pak musel upravit. Úřady v USA povolily lety tohoto typu letadel loni v listopadu. V závěru letošního ledna jejich provoz povolila Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

Smartwings začal pracovat na obnovení provozu letadel po povolení jejich provozu v Evropě. Opětovné zprovoznění zahrnuje mimo jiné proškolení pilotů, aktualizaci softwaru a hardwaru a další činnosti, které požaduje EASA. Před uvedením do běžného provozu ještě dopravce provede s každým letounem ověřovací let.

Letadla chce společnost nasazovat postupně například na linky na Kanárské ostrovy, na Madeiru, do Spojených Arabských Emirátů, Ománu, na Kapverdy a další. Od dubna by měl mít jeden letoun základnu v Tel Avivu. Odtud budou následně Smartwings létat na Tenerife, do Lisabonu a Marakkéše.

Smartwings musí po celou dobu odstavení letadel nahrazovat problémové stroje jinými letouny. Společnost v závěru minulého roku vyčíslila ztráty kvůli odstavení na více než 1,5 miliardy korun. Náhradu škody aerolinky vymáhají po americkém výrobci. Odstavená letadla po celou dobu stála na odstavných plochách pražského letiště, dopravce na nich během té doby prováděl pravidelnou údržbu podle doporučení výrobce.