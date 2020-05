Split, Řecko a nově i Heathrow. Smartwings a České aerolinie obnoví během dvou měsíců některé linky

Během příštích dvou měsíců plánují aerolinie ze skupiny Smartwings obnovit některé linky, jejichž provoz přerušily kvůli koronavirovým opatřením. Jak ve čtvrtek informovala mluvčí skupiny Vladimíra Dufková v tiskové zprávě, ještě do poloviny června začnou Smartwings létat do chorvatského Splitu a České aerolinie do Košic, na konci června pak přibyde nová pravidelná linka na největší londýnské letiště Heathrow. Praha 13:58 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Během příštích dvou měsíců plánují aerolinie ze skupiny Smartwings obnovit některé linky, jejichž provoz přerušily kvůli koronavirovým opatřením (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Od 10. června nabídne Smartwings letecké spojení s chorvatským Splitem. Lety budou provozovány až třikrát týdně. Od července společnost Smartwings plánuje obnovit lety do 12 řeckých destinací – na ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos, Korfu, Lefkada (Preveza), Samos, Santorini, Kefalonia, Karpathos, do Soluně a Kavaly,“ popsala Dufková s tím, že obnovení provozu je vždy závislé na uvolňování opatření jednotlivých států.

Ještě v červenci by pak aerolinky mohly podle mluvčí obnovit lety na Mallorku, Kanárské ostrovy, Kypr (Larnaca), Madeiru (Funchal) a do Bulharska (Burgas a Varna). Do Středomoří se pak nebude létat jenom z Prahy, ale také z regionálních letišť.

„České aerolinie plánují od 15. června obnovit lety do Košic (třikrát týdně), od 16. června do Budapešti (třikrát týdně) a o den později 17. června na Island (letiště Keflavík, dvakrát týdně),“ dodala Dufková.

České aerolinie začaly s obnovováním spojů už minulý týden, kdy začaly létat z Prahy do Frankfurtu, Amsterdamu, Paříže, Stockholmu a Bukurešti. Na palubách letadel platí přísná hygienická opatření, kdy cestující musí mít po celou dobu letu na obličeji roušku, při nastupování a vystupování musí dodržovat dvoumetrové rozestupy a platby na palubě jsou možné pouze bezkontaktně.

