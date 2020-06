Havlíček ‚vyřešil‘ problém Smartwings. Cestovky a dopravci mohou žádat v Covid Plus až o dvě miliardy

Firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat záruky v programu Covid Plus. Schválila to na pondělním zasedání vláda. Na twitteru o tom informoval ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Čerpání v programu Covid Plus je zaměřeno na firmy s více než 250 zaměstnanci. Možná podpora se tak bude vztahovat i na leteckou společnost Smartwings.

Aktualizujeme Praha 15:38 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít