Smartwings čeká boj o stamiliony. ,Změna názvu je jen mediální gesto,‘ říká poslanec Lipavský

Pomoc Smartwings se řeší už několik měsíců. Nejprve byl na stole scénář převzetí státem. Kritizovaná varianta se ale změnila v ručení za úvěr a podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) by firma musela splnit dané podmínky. I takovou formu pomoci opozice kritizuje. „Ministerstvo dosud neukázalo žádnou studii a žádná čísla," řekl serveru iROZHLAS.cz poslanec Jan Lipavský (Piráti), který členy vlády kvůli aerolinkám několikrát interpeloval. Praha 7:44 16. června 2020

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) se už o dalších detailech bavit nechce, výsledná podoba pomoci by ale mohla dostat konkrétní obrysy v příštích dnech. „Ke Smartwings už jsme všechno řekli a zdaleka to není uzavřené. Jednání budou probíhat ještě tento týden, ale je tam celá řada možných scénářů,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Bez komentáře nechala otázky i mluvčí firmy Vladimíra Dufková.

Havlíček přitom po víkendovém jednání s prezidentem Milošem Zemanem představil plán, podle něhož by stát ručil společnosti Smartwings za úvěr ve výši až 900 milionů korun. Podmínkou by však bylo, že se firma musí přejmenovat na České aerolinie, což už podle serveru Lidovky.cz chystá, udržet 2500 zaměstnanců a majitelé si deset let nesmí vyplácet dividendy.

Schillerová proti, Hamáček pro

Shoda na podpoře pro firmu nepanuje ani ve vládní koalici. Podporu má plán ručení za úvěr například u ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Podle něj by krach ČSA vyšel stát na 1,2 miliardy korun. „Na začátku tady byly nápady, že stát celou společnost převezme nebo odkoupí, s tím jsme souhlasit nemohli. Teď se to dostalo do reálnější polohy,“ řekl šéf sociálních demokratů před pondělním jednáním vlády.

Jeho názor však nesdílí ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ta nejdřív mluvila o převzetí celé firmy, nyní ale podle ní není pomoc na stole. V reakci na inzerát, který v pátek vyšel v několika denících, řekla, že považuje za problematické, že by měla vláda přijít do sněmovny se žádostí o pomoc pouze pro jedinou společnost a ke Smartwings tak přistupovat jinak než k ostatním firmám.

„Konkrétní návrh poskytnutí pomoci této společnosti jsem zatím neviděla. Zatím platí má dosavadní prohlášení,“ napsala nyní serveru iROZHLAS.cz šéfka státní kasy.

,Naprosto transparentní‘

Podle rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové bude muset vláda nejprve předložit transparentní plán podpory. „V případě pomoci bude důležité, aby se odtajnila úprava smlouvy a vše bylo naprosto transparentní. Je totiž důležité vědět, co se stane, když lidé přestanou splácet úvěry. Podmínky by měl stát zveřejnit,“ tvrdí Nerudová.

Požadavkem by podle ní měla být i vnitřní restrukturalizace, ke které bude muset ve firmě dojít. „Pokud je podmínka udržení 2500 pracovních míst, tak ji asi budou muset dodržet. Je to ale docela sebevědomé,“ myslí si ekonomka. U případné podpory Smartwings podle ní nadále trvají dvě zásadní otázky – zda je firma strategická a jestli by v případě jejího zániku došlo k selhání trhu. „Na obě otázky je odpověď ,asi ne‘,“ míní.

Za krok správným směrem považuje úvěr pro firmu odborník na leteckou dopravu ze společnosti EY Petr Kováč. „Negativně nevnímám ani přejmenování společnosti. Signál, že se jedná o české aerolinky, mi nepřijde úplně tak mimo realitu,“ říká.

Jinde se propouští

Jako „nejapný vtip“ přijde přejmenování naopak Janu Skopečkovi, poslanci a ekonomickému expertovi ODS. Jinak mu ale forma pomoci, o které ministr Havlíček přemýšlí, přijde mnohem lepší řešení než vstup státu do společnosti.

„Horší už je to s podmínkami, které ministr Havlíček prezentoval. Pokud má stát firmě poskytnout garanci za úvěr, tak by podmínkou mělo být doložení relativně dobrého finančního zdraví a realistický plán vývoje na následující roky,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Skopeček. Snaha o udržení určitého počtu zaměstnanců může podle něj společnost dostávat do dalších problémů.

Zahraniční aerolinky v důsledku koronavirové krize spíš ruší pracovní místa a zaměstnance propouští ve velkém. American Airlines se chystají propustit 5000 lidí, Emirates chtějí zrušit 30 tisíc pracovních míst a v Lufthanse zanikne 10 tisíc pozic. Nezdá se tak příliš pravděpodobné, že může skupina Smartwings udržet 2500 pracovních míst, když v březnu podle serveru Zdopravy zaměstnávala 2300 lidí.

Právě v udržení pracovních míst vidí problém i pirátský poslanec Lipavský. „Ministerstvo dosud neukázalo žádnou studii a žádná čísla. Když se podíváte na dopravce v zahraničí, tak propouští zaměstnance a zeštíhlují flotily,“ upozorňuje.

Problematická majetková struktura

Aerolinky Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Firma postupně vytlačila České aerolinie z pozice jedničky na českém leteckém trhu, a nakonec je i ovládla.

Právě složitá majetková struktura je trnem v oku kritiků. „Změna názvu společnosti je jen mediální gesto. Firma nijak nezmění fungování jejího leteckého byznysu a neodstraní ani další problémy, jako je to, že firmu drží Čína přes daňové ráje a my bychom ji měli dotovat,“ tvrdí Lipavský. Stát by podle něj garantoval úvěr společnosti, která může padnout, a škodu budou platit čeští daňoví poplatníci.

S ručením za úvěr nesouhlasí ani členka volebního podvýboru pro dopravu Věra Kovářová (STAN). Za problematickou považuje také zejména majetkovou strukturu firmy. „Mnoho strategičtějších podniků se může dostat do podobných problémů a tady chybí komplexní řešení. Na podzim mohou mít problémy i další firmy. Ostatní státy aerolinky podporují, ale tam mají většinou nějaký podíl,“ říká Kovářová. Podle ní je zásadní se ptát, proč chce vláda poskytnout pomoc právě této jedné firmě.

V zahraničí za podíly

K pomoci aerolinkám se kvůli koronaviru odhodlaly i vlády v jiných zemích. Podle mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu se totiž osobní letecká přeprava vrátí na úroveň z období před příchodem koronavirové krize nejdříve v roce 2023. Na rozdíl od té české ale ve firmách drží nebo díky pomoci nějaký podíl získají.

Německá vláda například podpořila leteckou společnost Lufthansa devíti miliardami eur z nového fondu pro hospodářskou stabilitu. Výměnou za to ale vláda získá podíl ve společnosti a dvě křesla v představenstvu. Podíl v aerolinkách Cathay zase získá i Hongkong.

Francie pomůže aerolinkám Air France, které jsou součástí francouzsko-nizozemské skupiny Air France-KLM, v objemu sedmi miliard eur. Vlády Francie a Nizozemska v současnosti v této skupině vlastní zhruba čtrnáctiprocentní podíly.