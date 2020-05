O ,zestátnění‘ jsme zájem neměli, tvrdí Smartwings. Firma chce jen půjčku, nebo ručení za úvěr

Místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO) v sobotu prohlásil, že by stát mohl koupit až stoprocentní podíl v tuzemských aerolinkách Smartwings. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale nechce v záchraně firmy angažovat, protože se zná s majiteli a odmítavý postoj zaujal i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Záporné stanovisko k „zestátnění“ podniku vydaly i aerolinky. „Nikdy jsme neměli zájem o vstup státu do firmy,“ napsala mluvčí Vlaďka Dufková. Praha 15:26 18. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boeing B-737 MAX8 společnosti Smartwings v Mladé Boleslavi v roce 2018. | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Podle Dufkové aerolinky pouze žádají stát o pomoc v situaci, do které se v souvislosti s pandemií covidu-19 nedostaly vlastní vinou. „Chtěli jsme úvěr, nebo garanci za úvěr u komerční banky. Od počátku koronavirové krize je vystavení garance státu vůči financujícím bankám jedinou variantou. Důvodem, proč se společnost, která do této doby byla zdravá a nikdy stát o pomoc nežádala, obrací na stát, je fakt, že pro aerolinky je dnes velmi těžké získat nové půjčky na bankovním trhu,“ uvedla Dufková.

Programy jako COVID podle mluvčí společnosti neumožňují, aby se do nich aerolinky Smartwings zapojily. „Je to způsobené velikostí společnosti, poskytovanými garancemi a částkami poskytovanými těmito fondy. Společnost žádá pouze to, co v současnosti poskytují aerolinkám ostatní státy, a to nejen v EU,“ vysvětluje.

Dufková tak naráží na to, že pomoc leteckým společnostem už schválilo například Německo, Norsko nebo Francie, která pomůže sedmi miliardami eur aerolinkám Air France. „Letadla Air France jsou na zemi, a tak musíme Air France podpořit,“ řekl francouzský ministr financí Bruno Le Maire v rozhovoru s televizí TF1. Itálie zase převezme plnou kontrolu nad společností Alitalia, která by v opačném případě zkrachovala.

Premiér Andrej Babiš v nedělních Otázkách Václava Moravce řekl, že vládu o pomoc pro Smartwings žádají cestovní kanceláře. „Je to hlavní dopravce, cestovní kanceláře nás proto žádaly, abychom jim pomohli,“ uvedl s tím, že aerolinky přepraví miliony cestujících ročně a představa vlády je taková, že by společnost koupila za korunu. Podle místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ale „není nákup společnosti na stole“.

Nesouhlas s převzetím společnosti vyjádřili zástupci opozice nebo odborový šéf Josef Středula. „I kdyby Česká republika převzala firmu za jedinou korunu, náklady by mohly přerůst v obrovitou hodnotu. V tomto případě není důvod, aby takovouto malou leteckou společnost Česká republika kupovala. Měla by se soustředit na pomoc Letišti Praha, které je strategickou firmou a které rozhodně stojí za sanaci,“ myslí si předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Do skupiny patří dopravci Smartwings a ČSA. Společnost na svých linkách loni přepravila 8,2 milionu cestujících. Letecké společnosti po celém světě odstavily kvůli koronavirovým omezením z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost.