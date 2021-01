Smartwings bude příští tři roky létat s klienty Eximu a Fischeru. Hodnota kontraktu je přes devět miliard

Letecký dopravce Smartwings se dohodl s cestovními kancelářemi Exim Tour a CK Fischer na zajištění leteckých spojů na další tři roky. Hodnota kontraktu je přes devět miliard korun. V úterý to oznámila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Dohoda vznikla i přes současnou koronavirovou krizi, kvůli níž jsou Smartwings nyní pod ochranným moratoriem před věřiteli. Praha 15:47 26. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Dopravce by měl zákazníky kanceláří přepravovat až do 50 destinací. Už na podzim se aerolinky dohodly také s CK Blue Style.

„Jsme velice potěšeni a velmi si vážíme toho, že jsme opět získali důvěru největších hráčů českého cestovního trhu. V dnešní době, kdy letecká doprava a cestování zažívá nejhorší období ve své historii, je získání takového kontraktu pro nás o to cennější,“ řekl generální ředitel Smartwings Roman Vik.

Cestovní kanceláře si dosavadní spolupráci s aerolinkami pochvalují. „Smartwings nabízejí potřebnou flexibilitu, široké portfolio destinací a lety ze všech českých letišť,“ uvedl Jiří Jelínek ze skupiny DER Touristik Eastern Europe, do níž obě CK patří. Kanceláře věří, že letošní rok bude obratem v krizi a cestování opět posílí.

Charterové lety by podle dohody měly mířit například do destinací v Řecku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Egyptě, Turecku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Albánii, Kapverdách, SAE či Ománu.

Skupina Smartwings Group, do níž patří dopravci Smartwings a ČSA, se v současnosti potýká kvůli koronavirové krizi s ekonomickými problémy. Vloni kvůli tomu žádala o pomoc i stát, zatím ji však nedostala. Od konce srpna společnost využívá mimořádného moratoria pro odklad splátek dluhů. Kvůli krizi skupina loni rozhodla o propuštění až 600 zaměstnanců. Velké ztráty z krize počítají také obě cestovní kanceláře. Vloni kvůli tomu propustily desítky zaměstnanců.

Smartwings patří k nejvýznamnějším hráčům charterové dopravy ve střední Evropě. Kromě České republiky létají také z letišť ve Francii, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech. Vedle toho dopravce provozuje pravidelné linky. V současnosti Smartwings létají na Tenerife, Las Palmas, Funchal/Madeiru, do Málagy, Hurghady a Marsa Alam. Od poloviny února spojení na Mallorku a posílí frekvencí letů do Egypta. V plánu jsou i charterové lety na Kapverdské ostrovy, Zanzibar, SAE a Ománu. Sesterské ČSA nyní létají do Paříže, Amsterdamu, Moskvy, Kyjeva, Stockholmu. Během roku by linky měly postupně přibývat.