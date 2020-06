Ke Smartwings nelze přistupovat jinak než k ostatním, říká ministryně Schillerová

K letecké společnosti Smartwings, která řeší problémy spojené s koronavirovou krizí a zastavením provozu, není možné přistupovat jinak než k ostatním firmám. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v reakci na inzerát, ve kterém společnost uvádí, že pomoc od státu dostaly desítky leteckých společností, a ona nikoliv. Praha 14:57 12. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boeing B-737 MAX8 společnosti Smartwings v Mladé Boleslavi v roce 2018. | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Firma se podivuje nad váháním vlády poskytnout překlenovací úvěr nebo záruky za něj. V minulých týdnech uvedla, že potřebuje pomoc od státu, a to formou půjčky nebo garance za komerční úvěr.

Schillerová novinářům řekla, že konkrétní podoba pomoci společnosti není zatím na stole a že si neumí představit, že by vláda šla do Parlamentu se státní zárukou jen pro jednu společnost. „To si skutečně neumím představit a v tuto chvíli není na stole žádná konkrétní podpora,“ uvedla. Zdůraznila současně, že věc si vzdalo na starost ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Proč Česká republika váhá s poskytnutím překlenovacího úvěru nebo záruky za něj pro letecké společnosti Smartwings a ČSA? Pokud by existoval podpůrný program pro velké firmy typu Smartwings, přihlásíme se do něj. Žádný takový program neexistuje,“ píše se v celostránkovém inzerátu, který dnes otisklo několik deníků. Firma v něm uvádí, že zaměstnává 2500 lidí a ročně odvede do státní kasy miliardy korun.

Zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) v uplynulých týdnech připustili možnost pomoci, podle nich jde o strategický podnik. Ministryně Schillerová ovšem v neděli uvedla, že státní záruku pro dopravce nepodporuje. Případnou pomoc státu kritizovala i opozice nebo odbory, podle kterých o strategickou firmu nejde.

Podle Smartwings mají dostat všichni stejnou příležitost, z veřejně dostupných zdrojů uvádějí příklady aerolinek, ke kterým se stát „neobrátil zády“. Garanci úvěru či státní půjčku poskytly leteckým společnostem například Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Portugalsko či skandinávské země.

K finanční podpoře letecké přepravy vyzvalo ve středu českou vládu Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA). V tiskové zprávě mimo jiné varovalo, že negativní dopady koronavirové krize na odvětví v České republice ohrožují desetitisíce pracovních míst. Ministerstvo dopravy k případné pomoci Smartwings v reakci uvedlo, že se o ní stále jedná.