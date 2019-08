Boeing Smartwings se 170 lidmi letěl několik hodin jen s jedním motorem. Podle firmy to bylo bezpečné

Boeing společnosti Smartwings letěl ve čtvrtek z Řecka do Prahy přes dvě hodiny jen s pravým motorem. Levý byl nefunkční. Na palubě bylo v tu dobu 170 lidí. Informoval o tom server Zdopravy.cz. Posádka podle něj v takovém případě obvykle volí nouzové přistání na nejbližším vhodném letišti. Letadlo Smartwings ale doletělo až do Prahy. Podle firmy to bylo bezpečné.

