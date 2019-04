‚Řekli mi, že se bude zdražovat.‘ Praktikám ‚energetických šmejdů‘ má zabránit změna zákona

„Přišli, aby zafixovali cenu elektřiny a plynu, protože určitě vím o tom, že se bude zdražovat. Tak jsem je nechala před dveřmi a šla jsem pro SIPO. Ukázala jsem ho a on mi řekl: ‚No jo, to vám mohou klidně zdražit.‘ Řekl, že mi může zajistit, že ta cena zůstane stejná,“ popsala nedávno Radiožurnálu paní Eliška z Jablonce nad Nisou praktiky jedné ze společností, která nabízí zprostředkování energií.

Díky přítomnosti syna nabídce odolala. Ne všichni ale mají v jednání se zprostředkovateli energií, kteří je navíc často navštěvují doma, takové štěstí. Navíc lidé mnohdy netuší, na jaký úřad se v případě problémů obrátit.

Na zprostředkovatele dohlíží Česká obchodní inspekce a na dodavatele energií Energetický regulační úřad. Tomu by ale mohl být už brzy konec. Nově by měl být jediným dozorovým orgánem Energetický regulační úřad.

„Úřad by určitě uvítal, kdyby se jeho kompetence rozšířily i na zprostředkovatele. Ti stojí za řadou potíží připisovaným tzv. energetickým šmejdům, aniž by nad nimi fungoval specifický dohled, jakému podléhají sami dodavatelé energií,“ říká mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Lhůta na odstoupení

Stížností na takzvané energetické šmejdy navíc rychle přibývá. Třeba jen do spotřebitelského centra dTest přijdou stovky stížností měsíčně. Zjednodušení tak vítá i právník dTestu Lukáš Zelený.

„Energetika sama o sobě je velmi složitá. Lidé se nevyznají v rozdílech mezi distributory, dodavateli, zprostředkovateli a poté se nevyznají v právní úpravě. Neví na koho se obrátit, nevyznají se v dozorových orgánech. A když žádají pomoc, tak se dozvídáme, že jim úřad z jejich pohledu příliš nepomohl a v podstatě si na činnost úřadů stěžují,“ popsal Zelený.

Řada lidí navíc neví ani o zákonné 14denní lhůtě na odstoupení od uzavřené smlouvy. Do boje proti energetickým šmejdům se tak zapojil i Svaz obchodu a cestovního ruchu.

„Podle mě jsou důležité dvě věci – jedna věc je samozřejmě nová legislativa, která umožní ERÚ (Energetickému regulačnímu úřadu, pozn. red.) jít po těch, kteří okrádají klienty. Ale do té doby by tady měla fungovat společná snaha ERÚ, ČOI a slušných podnikatelů, aby vysvětlovali lidem, na co si mají dávat pozor. Aby tady vznikla nějaká společná kampaň,“ popisuje prezident Tomáš Prouza.

Velká míra pochybení

Společný dozor by tak měl být součástí novely Energetického zákona, kterou v těchto dnech dokončuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Slibujeme si od toho, že již nebudou takto markantně využívány nekalé obchodní praktiky, že trh se vyjasní a vyjasní se i práva a povinnosti jednotlivých subjektů. My vypořádáváme jednotlivé připomínky a předpokládáme, že v nejbližších dnech bychom tuto novelu mohli posunout dál,“ říká náměstek ministerstva René Neděla.

Že energetičtí šmejdi představují velký problém, potvrzují i výsledky mimořádné kontrolní akce České obchodní inspekce, která odhalila více než 80procentní míru pochybení u zprostředkovatelů energií. Zákazníci se na úřad obracejí s prosbou o pomoc v takových případech každý den.

„Naši inspektoři při kontrolách objevili často i nekalou či agresivní obchodní praktiku, a proto je potřeba na to nyní zareagovat tak, aby spotřebitelé byli více chráněni – třeba i legislativní novinkou,“ pokračuje mluvčí Jiří Fröhlich.

Novela energetického zákona bude spotřebitele chránit třeba i při uzavíráním smluv po telefonu. Nově totiž lidé budou mít právo na její bezodkladné písemné vyhotovení.