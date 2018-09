Klienti směnáren by mohli do dvou hodin odstoupit od transakce, vládní novelu podpořila sněmovna

Zákazníci směnáren by mohli získat právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. V případě směnárenských automatů bude lhůta pro odstoupení až tři pracovní dny. Má to ochránit hlavně turisty před těmi směnárnami, které jim nabízejí nevýhodné kurzy. Opatření se však kvůli možným spekulacím má vztahovat jen na částky do 1000 eur. Počítá s tím vládní novela o směnárenské činnosti, kterou v prvním čtení podpořila sněmovna.

Praha 17:36 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít