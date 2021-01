Poplatky za odpad letos v řadě obcí porostou. Příčinou je změna zákona, která má motivovat ke třídění

České domácnosti vyhazují stále víc odpadu. Za posledních deset let se množství komunálního odpadu, které ročně vyprodukuje průměrný Čech, zvýšilo asi o 50 kilogramů na 551 kilo v roce 2019. Bezmála polovina stále končí na skládkách. Česko se ale přihlásilo k recyklačním cílům Evropské unie, podle kterých za deset let mělo recyklovat nejméně 60 procent odpadů, a skládky by v Česku měly v roce 2030 skončit. Od ledna proto platí nová legislativa.

Středočeský krraj 10:50 17. ledna 2021