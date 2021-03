Peníze byly pro Kellnera hnacím motorem, ale ne obsesí, popisuje novinářka Klímová

V osobě Petra Kellnera odešla jedna z nejvlivnějších tváří tuzemského byznysu. „Byl pracovitý a ve správnou chvíli se dokázal správně rozhodnout. Dokázal být i tvrdý, ale kdyby k tomu neměl i štěstí, například když hned na počátku 90. let dokázal získat padesátimilionovou půjčku na rozjezd svého podnikání, tak by to třeba nevyšlo,“ popisuje Kellnerův vzestup novinářka Jana Klímová. interview plus Praha 20:25 30. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejbohatší Čech Petr Kellner (na snímku z 23. srpna 2020) zemřel 27. března 2021 při nehodě vrtulníku v aljašských horách | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK

Investiční skupinu PPF vybudoval Kellner na zelené louce a až do své smrti si udržoval vhled do svého byznysu, byť později už nedělal každodenní manažerská rozhodnutí.

Miliardář dlouhá léta vedl žebříček nejbohatších Čechů a peníze pro něj prý nepochybně byly hnacím motorem. A také si je uměl užít. „Ale neřekla bych, že by to byla nějaká jeho obsese. Když to přeženete, tak to většinou dříve, nebo později neskončí dobře,“ poznamenává Klímová.

Kellner zpravidla neposkytoval rozhovory a pečlivě si chránil své soukromí, podle některých až chorobně. „Říkalo se, že si kdysi pronajal nějaký byt, ve kterém bydlel. Pak už v něm nebydlel a další léta ho měl pronajatý, aby ho nikdo nemohl užívat po něm,“ popisuje.

Férový obchodník?

Zásadním zdrojem peněz pro PPF v posledních letech byla společnost Home Credit, připomíná Klímová. V současné době má rozpůjčováno přes 20 miliard eur a jen za předloňský rok vydělala kolem 20 miliard korun.

„To je obrovský majetek, ale teď je otázka, jestli to nebude také bolavá pata PPF, protože na Home Credit tvrdě dopadla pandemie koronaviru a za pololetí loňského roku se propadl do ztráty 15 miliard korun,“ upozorňuje vedoucí domácí redakce Hospodářských novin.

Společnost působí například i v Číně, kde byl v minulosti trh se spotřebitelskými půjčkami neregulovaný. „Velice kriticky se tam psalo o obrovských úrocích, za které tam Home Credit půjčoval lidem a ti se dostávali do problémů,“ připomíná s tím, že regulace z posledních let situaci zlepšily.

Také v Česku se firma Home Credit v minulosti umisťovala na nejhorších místech, pokud jde o výhodnost půjček v žebříčcích, které sestavuje organizace Člověk v tísni. „Je třeba říci, že v poslední době na tom Home Credit zapracoval, zrušil nevýhodné smluvní doložky, a naopak se zařadil k nejférovějším obchodníkům,“ připouští Klímová.

Petr Kellner se prý sice k etickým otázkám kolem svého podnikání veřejně nevyjadřoval, obrat v chování společnosti přinejmenším v Česku je ale podle novinářky tak velký, že by k němu nedošlo, pokud by si to miliardář nepřál.

