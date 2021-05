Čtyři dny doma týdně a osmdesátiprocentní náhrady mzdy. Poslanci schválili nová pravidla kurzarbeitu

Sněmovna v pátek schválila nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Předloha předpokládá, že zaměstnavatelé by platili pracovníkům za neodpracovanou dobu nejméně 80 procent mzdy. Stát by firmám poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody, a to do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by mohli být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše rok. Novela by mohla být podle nynějších předpokladů účinná od července.

