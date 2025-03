Sněmovna schválila Lex OZE III. Stvrdila opatření, které má státu ušetřit peníze na podporované zdroje

Solární elektrárny o výkonu nad 30 kilowattů uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 budou podléhat individuálním kontrolám výnosnosti. Jde o opatření, které má vládě ušetřit peníze z rozpočtu na podporované zdroje energie. Sněmovna odmítla návrh Senátu, který chtěl toto ustanovení z projednávané novely energetického zákona vypustit. Předlohu přezdívanou Lex OZE III, která upravuje hlavně akumulaci a agregaci elektřiny, nyní dostane prezident. Praha 22:57 4. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna schválila Lex OZE III (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do zákona se toto ustanovení dostalo až ve Sněmovně na základě pozměňovacího návrhu podaného z popudu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Podle odpůrců opatření by však tato novinka změnila pravidla uprostřed hry, je pro provozovatele elektráren administrativně náročné, může vést k arbitrážím a ohrozit splnění klimatických závazků ČR. Senát přijal pozměňovací návrh, který toto opatření vypouští, Sněmovna ho ale dnes nepřijala.

Pro schválení sněmovní verze hlasovalo 102 poslanců, zapotřebí jich bylo alespoň 101. K poslancům vládní koalice se přidal i nezařazený poslanec Ivo Vondrák zvolený původně na kandidátce opozičního hnutí ANO. Opozice sněmovní verzi nepodpořila. Projednáním tohoto bodu skončilo dnešní jednání Sněmovny. Poslanci se opět sejdou ve středu ráno.

Na obnovitelné zdroje chce stát v letošním roce stejně jako loni vyčlenit 8,5 miliardy korun. Premiér Petr Fiala (ODS) loni řekl, že pokud by se nepodařilo podporu zkrátit, stát částku letos doplatí. Podle jeho měsíc starého vyjádření by mělo jít o méně než 20 miliard korun.

Provozovatelé uvedených solárních elektráren budou muset například každoročně do 15. prosince informovat operátora trhu, zda jim v příštím roce vznikne nárok na podporu.

Výnosnost investice do obnovitelného zdroje se bude nově odvíjet od životnosti zařízení, nikoli od doby práva trvání na podporu.

Dosud platný zákon stanoví hranici pro podporu v případě výnosnosti v rozmezí 8,4 až 10,6 procenta. Ministr Stanjura již dříve řekl, že nemá obavy z případných arbitráží. Stát chce podle něj pouze zavést případnou kontrolu.

Projednávaná novela má především zavést do legislativy pravidla pro ukládání a agregaci elektřiny. Rozvoj akumulace, tedy časově odložené dodávky vyrobené elektřiny do soustavy, je podle ministerstva průmyslu nutný zejména pro zvýšení odolnosti soustavy při výkyvech v provozu, integraci obnovitelných zdrojů do soustavy či investice. Upravuje také flexibilitu. Flexibilita, jak popisuje důvodová zpráva, je schopnost v případě potřeby snížit, nebo naopak zvýšit spotřebu i výrobu elektřiny, která je jako služba využitelná na trhu s elektřinou.