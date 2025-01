Snížili jsme veřejný dluh, pochvaluje si TOP 09. ‚Jen díky účetním trikům,‘ oponuje opoziční ANO

Schodek rozpočtu ve výši 271,5 miliardy byl sice nejnižší od pandemie, přesto patří k nejvyšším v historii Česka. Vládní tábor to vidí optimisticky. „Za tři roky se nám podařilo snížit podíl veřejného dluhu,“ pochvaluje si poslanec a člen rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09). „Ministr financí použil účetní triky,“ oponuje mu v Pro a proti Českého rozhlasu Plus poslankyně a také členka rozpočtového výboru Margita Balaštíková (ANO). Pro a proti Praha 23:11 9. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura na tiskové konferenci vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane poslanče, je rozpočet s takovým schodkem důvodem ke spokojenosti?

Miloš Nový (TOP 09): Podle mého názoru ano, protože rozpočet byl dodržen v těch základních parametrech.

Paní poslankyně, hnutí ANO výsledek rozpočtu kritizovalo. Je to především kvůli výši schodku?

Margita Balaštíková (ANO): Je to samozřejmě kvůli výši schodku. Ale je to také kvůli tomu, že do toho rozpočtu musí přibýt takové ty účetní triky pana ministra financí. Pokud bychom je tam přičetli, tak už to nevypadá tak dobře.

A já jsem s panem Novým už na toto téma měla duel v televizi. On je velký optimista, já jsem také velký optimista, ale pokud sestavuji rozpočet, musím být hlavně velký realista. A to si myslím, že této vládě chybí.

Oni se musí pochválit, protože z mého subjektivního pohledu nejsou tak úspěšní a vlastně zklamali občany. Pan ministr financí Zbyněk Stanjura a pan premiér Petr Fiala (oba ODS) se chlubí, že dodržují hlavní body svého programu. Já si myslím, že nedodrželi nic. A pokud bychom skutečně přičetli do rozpočtu a do toho schodku, co tam patří, tak to tak růžové nebude.

Narážíte, paní poslankyně, na to, že rozpočet se upravoval kvůli sanaci povodňových škod?

Balaštíková: Ne, na toto určitě nenarážím. To bylo v pořádku. Ale samozřejmě i toto navýšení potom způsobilo rozdíl. A je potřeba k tomu přihlédnout.

Účetní triky

Pane poslanče Nový, prováděla vláda nějaké účetní triky, aby dodržela naplánovaný a schválený deficit?

Nový: V podstatě všechny námitky hnutí ANO v posledních třech letech se týkají dvou skutečností. Tou první je státní rozpočet a tou druhou jsou veřejné finance.

Já bych rád upozornil, že chceme-li posuzovat, jak stát zdravě, či nezdravě hospodaří, tak se nesmíme dívat na státní rozpočty. Ale musíme se dívat na rozpočty veřejné, které kromě státního rozpočtu zahrnují také rozpočty měst a obcí, krajů, zdravotních pojišťoven a také mimorozpočtových fondů, jako je například Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

To znamená, že mě vždy zajímá pohled na veřejné finance. A z pohledu veřejných financí se nám daří. Tam se pochválit musím, protože za poslední tři roky se nám podařilo snížit poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu zhruba na polovinu z výchozího stavu.

Paní Balaštíková, jaké operace s čísly nebo s účty jste měla na mysli, když jste říkala, že vám to tak úplně nesedí?

Balaštíková: Tak samozřejmě to jsou účetní triky, které by měly být přičteny do rozpočtu. Je tam například půjčka z SFDI a tomu podobné věci.

Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu, co říkal pan poslanec Nový. Ano, pokud se podíváme na rozpočet státu jako celku, tak se budeme zabývat veřejnými rozpočty. Ale já se chci bavit o státním rozpočtu.

Když to rozdělíme, tak musíme říct, že kraje a obce hospodařily dobře. A všechno, čím se vláda chlubí, je práce zástupců těchto institucí, nikoliv vlády jako takové. Ta podle mě hospodařila špatně, přestože jí HDP roste. Ale to je vlivem i toho, co se děje na trhu.

Já se tedy musím opravdu smát, jak jednoduše jste to vy, pane Nový, jako ekonom a vysokoškolský učitel shrnul. A hrozně mě to také mrzí, protože nevím, jestli chcete ukázat svým studentům, jak se dá hrát s čísly.

I velmi vizionářský manažer umí při sestavování rozpočtu udělat chybu, pokud nemá správné podklady.

Tak jenom aby bylo jasno, skutečně tento rozhovor a tuto diskusi věnujeme primárně státnímu rozpočtu a jeho výsledku za loňský rok. Pane poslanče Nový, rád bych se ještě jednou zeptal na to, co paní poslankyně nazývá účetními triky. Došlo k nějakému obcházení striktních rozpočtových pravidel?

Nový: Já vám hned odpovím, pane redaktore, ale musím se samozřejmě vrátit k tomu, co říkala kolegyně Balaštíková. Tady je nutno říci, že města a obce hospodařily dobře, s tím naprosto souhlasím.

To se ale dělo i v dobách, kdy vládlo hnutí ANO. A přesto byl v roce 2020 poměr veřejného dluhu k HDP minus 5,6 procenta, o rok později minus 5 procent a o další rok minus 3,1 procenta. Nyní jsme na hranici 2,2 procenta.

To znamená, že argument, že do veřejných financí započítáváte i města a obce, ten neplatí. Protože se tam započítávají vždycky a započítávaly se i v dobách hnutí ANO.

