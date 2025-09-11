Snižte zdanění práce a chudších lidí, vyberte více na spotřebě i majetku, radí ekonomové

Politici před volbami nabízejí řadu receptů, jak naplní vyhladovělou státní pokladnu a zároveň uleví části lidem i firmám od placení daní a dalších odvodů. Je ovšem otázka, jak jdou tyhle dvě věci dohromady.

Daňové přiznání (ilustrační foto)

Tuzemský daňový systém by podle ekonomů potřeboval úpravy (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tuzemský daňový systém by podle ekonomů každopádně úpravy potřeboval, aby byl spravedlivější a stát z něj zároveň víc vytěžil. Mimo jiné tím, že změny v daních zároveň povedou k podpoře růstu ekonomiky a tím i celkovým příjmům státu.

S návrhem komplexní reformy s názvem Chytřejší daně tak nyní přišly tři výzkumné organizace, a to PAQ research, Centrum veřejných financí při Univerzitě Karlově a IDEA při CERGE-EI. 

Podle hlavní, vyvážené varianty, by stát mohl získat daňovými změnami navíc 73 miliard korun oproti úrovni roku 2024. To by odpovídalo nárůstu zhruba o 1 procento HDP nebo 3 procenta veškerého daňového výběru, shrnují autoři návrhu.

Hlavní zvýšení příjmů by měly zajistit změny v dani z přidané hodnoty, omezení daňových úniků nebo například vyšší zdanění hodnotných nemovitostí. 

Naopak úsporu by měli pocítit zaměstnanci i majitelé firem díky nižšímu zdanění práce, rychlejším odpisům investic a odpočtům na vědu a výzkum.

Podle autorů návrhu by se reforma nejméně o stokorunu vyplatila téměř polovině ekonomicky aktivních osob i domácnostem.

Benefitovaly by zejména nízkopříjmové a zranitelné domácnosti, jako jsou samoživitelky,“ upozorňují ekonomové s tím, že jde asi o desetinu pracujících lidí. Jejich míra zatížení by se snížila o 4 procentní body na 42,2 procenta. Naopak pro horní desetinu by míra zatížení vzrostla, a to na 45,4 procenta. 

Odstranila by se tak i současná nespravedlnost a nastavení neodpovídající západním úspěšným ekonomikám. Tedy že čím větší příjem, tím menší celkové daňové zatížení.

Snížení zdanění práce by u nízkopříjmové desetiny domácností (s mediánovým, tedy nejčastějším příjmem v této skupině) znamenalo podle autorů návrhu pokles daní a odvodů v průměru o 8 800 korun ročně.

Což by přispělo k omezení ohrožení chudobou. Reforma by také zachovala úroveň spotřeby v chudších regionech a tím neomezila tamní kupní sílu důležitou pro jejich rozvoj,“ uvedli. 

Klíčové také je, že lépe nastavené daně by více lidí motivovaly k práci, a nikoliv k odchodu do šedé zóny nebo k sociálním dávkám. Na trhu práce by se navíc mohlo objevit 38 až 57 tisíc lidí.

Pokud jde o jednotlivé změny, ty by se podle autorů měly odehrát fakticky ve všech typech daní – ve zdanění práce, spotřeby, majetku i zisků firem (viz tabulka na konci). 

Zatížení práce by mělo klesnout hlavně u nízkopříjmových zaměstnanců, ale i nízkopříjmových živnostníků. Ti by mohli mít vyšší slevy formou daňových bonusů a nižší minimum zdravotního pojistného. Naopak omezit ekonomové navrhují silné zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s nízkými náklady úpravou jejich nákladových i daňových paušálů.

Rovnějším zdanění OSVČ by se podle návrhu reformy daly zvýšit příjmy státu o 25 miliard korun. Už proto, že současné daňové zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ motivuje podle jednoho z autorů návrhu Jana Vilíma ke švarcsystému, ve kterém pracuje přes 100 tisíc lidí. Zdanění může totiž dosahovat jen 15 až 20 procent, tedy polovinu oproti zdanění zaměstnance se stejným příjmem.

Autoři navrhují v rámci spravedlivějšího zdanění práce také zrušit úlevu, kterou čerpají lidé na hypotéky. Odpočet na hypoteční úroky zvýhodňuje část vlastnického bydlení na úkor nájemního,“ upozorňují. 

Spotřební daně

Změnit by se měly podle návrhu některé spotřební daně. Reálné zdanění například alkoholu a pohonných hmot totiž vůči mzdám klesá. U alkoholu je za posledních 20 let reálně nižší asi o polovinu, u benzinu jde o víc než dvě třetiny.

U některých položek by se také měla zavést automatická valorizace. Reforma navrhuje také zavést dříve diskutovanou daň na tiché víno a zvýšit daň na pivo podle obsahu alkoholu a se zohledněním malých pivovarů. 

Větší příjmy státu, které by vykompenzovaly výpadky z nižšího zdanění práce, by podle návrhu šlo zařídit například přes lepší využití sazeb DPH. Česko má momentálně dvě, nižší ve výši 12 procent a základní 21 procent.

Podle návrhů reformy jsou nyní v nižší sazbě položky, které se odůvodňují ochranou nízkopříjmových lidí, jenže tak to úplně nefunguje. Vysokopříjmové domácnosti za ně totiž utrácí větší podíl svého rozpočtu, typicky jde služby hotelů a restaurací, a získávají tím vlastně větší výhodu. Domácnosti s nejnižšími příjmy tak díky tomu ušetří na DPH 1300 korun, zatímco ty s nejvyššími zhruba dvakrát tolik.

Snížená sazba by tedy podle návrhu mohla klesnout na 10 procent, ale zahrnovat má skutečně jen to nejpotřebnější. Týkala by se potravin, léků, stočného a veřejné dopravy. Do standardní sazby by se naopak přesunuly zbytné položky typu ubytovací služby, služby restaurací, lyžařské vleky, knihy nebo či vstupů do zábavních parků nebo na koncerty,” uvádějí autoři.

Majetkové daně

Více upravit a „přenastavit“ by se měly i majetkové daně, které jsou příjmem obcí a loni se zvýšila jejich základní sazba o 80 procent. Česko má totiž stále a dlouhodobě jedny z nejnižších příjmů ze zdanění nemovitostí.

„V 2024 to bylo jen 0,7 procenta daňových příjmů – i přes předchozí zvýšení o 80 procent – přitom průměr zemí EU je okolo 2,5 procenta. I podobné země, tedy Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko, vybírají touto daní v přepočtu k českému HDP o cca 40 miliard více než Česko,“ uvádí dokument. 

Současná konstrukce daně podle velikosti pozemku či nemovitosti nastavená v 90. letech je podle ekonomů již nevhodná, nebere totiž vůbec v úvahu jejich hodnotu. Zatímco pro vlastníky v bohatých obcích je zdanění velmi nízké, pro vlastníky a podnikatele v chudých regionech může zdanění představovat významný výdaj,“ upozorňují. Změnit by se podle nich měly i výjimky a úlevy ve zdanění nemovitostí a kapitálu (viz tabulka na konci).

Zisky firem

Pro lepší fungování ekonomiky by se měly změnit i firemní daně. Ekonomové navrhují hlavně zrychlení daňových odpisů na stroje, zařízení a nehmotná aktiva, které by mělo výrazně podpořit investice a také zabránit odlévání většiny zisků do zahraničí. Prostřednictvím daňových bonusů by se měly podpořit i výdaje firem na vědu a výzkum. 

Celkově by dopad reformy mohl znamenat povzbuzení ekonomiky v dlouhodobém horizontu narůst až o 0,44 až 0,71 procenta. Například pro letošní rok Česko očekává růst HDP o zhruba 2 procenta.

Návrhy úprav ve vyvážené (hlavní) variantě reformy
Typ daně Problém Návrh reformy
I. Práce A. Vysoké zdanění nízkopříjmových zaměstnanců
  • Vyšší sleva na poplatníka (41 904 korun; Výše slevy je určena tak, aby nulovala DPFO při příjmu v úrovni 50 procent průměrné mzdy v ekonomice v daném roce)
  • Čerpání nevyužité slevy na poplatníka v bonusu (maximálně do výše zaplaceného pojistného, kromě minim pojistného; Minima zdravotního pojistného pro zaměstnance; minima sociálního a zdravotního pojistného pro OSVČ)
  • Vyprchávání slevy na poplatníka při vyšších příjmech (lineárně od průměrné mzdy do jejího trojnásobku)
  • Jednotné, vyšší slevy na děti (24 840 korun; V úrovni slevy na nepracující/ho manžela/ku. Čerpatelná v bonusu do úrovně veškerého odvedeného pojistného zaměstnancem / OSVČ i zaměstnavatelem), vč. dodatečné slevy na dítě do tří let (24 840 korun)
  • Automatická valorizace slevy na poplatníka a na děti na základě růstu průměrné mzdy
  • Snížení základu pro minimum zdravotního pojištění pro zaměstnance (vztahuje se na zaměstnance na částečných úvazcích s příjmy pod minimální mzdu) a OSVČ na 40 procent průměrné mzdy (minimální pojistné by činilo 2 514 korun měsíčně)
B. Zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ
  • Snížení uplatnitelných paušálních výdajů (např. pro kancelářské živnosti z 60 procent na 30 procent)
  • Omezení paušální daně (pouze na řemeslníky a živnosti v obchodu a pohostinství do 1 mil. korun tržeb)
C. Demotivační prvky a nesystematické úlevy ve zdanění práce

Úprava či omezení odpočtů, slev, limitů a minim pojistného zaměstnanců a OSVČ:

  • Zrušení odpočtů na hypoteční úroky a životní pojištění (a převedení odpočtů na státem podporované produkty na penzi do slevy; Příspěvky zaměstnavatelů na tyto produkty na penzi navrhujeme neupravovat)
  • Zrušení slevy na nepracující manželku (a nahrazení plošnou slevou na děti do tří let, viz výše)
  • Zrušení limitu na sociální pojistné při 4násobku průměrné mzdy a odpuštění sociálního pojištění placeného zaměstnancem od 3násobku průměrné mzdy (a současné zrušení limitu pro výpočet důchodů pro zachování alespoň částečné zásluhovosti)
  • Zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné OSVČ na 65 procent (z 50 procent) a snížení vyměřovacího základu pro DPFO OSVČ na 75 procent (ze 100 procent)
  • Zrušení osvobození od minim sociálního pojištění pro vedlejší OSVČ a zavedení slevy 5 p. b. ze sociálního pojistného pro vedlejší OSVČ bez souběhu se zaměstnáním
II. Spotřeba A. Nízké zdanění neřestí

Valorizace spotřebních daní a zrušení výjimek:

  • Zavedení spotřební daně na tiché víno a zvýšení spotřební daně na pivo a diferenciace dle obsahu alkoholu (s částečnými výjimkami pro malé producenty)
  • Zavedení spotřební daně na slazené nápoje
  • Systematičtější zdanění tabáku (zvýšení spotřební daně na volný tabák a doutníky; zastropování daně na výrazně méně škodlivé alternativní produkty (elektronické cigarety, zahřívaný tabák apod.)
  • Systematičtější zdanění pohonných hmot (mírné zvýšení spotřební daně na naftu a omezení daňového zvýhodnění LPG)
  • Automatická valorizace sazeb spotřebních daní po vzoru Francie a Maďarska
B. Nadužívaní snížených sazeb DPH a úniky
  • Přesun zbytných položek (služby hotelů a restaurací, rekreace, kultura) do standardní sazby DPH
  • Snížení 12procentní sazby DPH na 10 procent
  • Omezení úniků elektronickou evidencí tržeb
III. Majetek A. Regresivní a nízké zdanění nemovitostí
  • Zdanění nemovitostí dle hodnoty pozemku (na základě cenové mapy)
  • Zvýšení efektivních sazeb pro majitele hodnotnějších nemovitostí • Zavedení slevy na poplatníka (s dodatečnou slevou pro důchodce)
B. Výjimky a optimalizace ve zdanění nemovitostí a kapitálu
  • Odečet daně z nemovitých věcí z příjmů ze zdanění příjmu nájmu (DPFO), zvýšení paušálních výdajů z 30 procent na 40 procent a omezení uplatnitelných reálných nákladů
  • Zrušení časového testu osvobozujícího zdanění zisku z prodeje investičních nemovitostí
C. Chybějící dědická daň pro vysokou hodnotu dědictví
  • Zavedení dědické a darovací daně pro vysokou hodnotu dědictví (například model s osvobozením první nemovitosti, nezdanitelným základem 5 milionů korun za každého dědice a sazbou 23 procent)
IV. Zisky firem A. Nízké daňové motivace k produktivním investicím a inovacím
  • Zavedení okamžitých daňových odpisů pro stroje, zařízení a nehmotná aktiva
  • Zavedení daňového bonusu pro nevyčerpané odpočty na výzkum a vývoj
  • Částečné vyrovnání nákladnosti těchto opatření zvýšením sazby DPPO o 1 p. b. na 22 procent po vzoru Velké Británie

