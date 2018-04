Dvanáct bytů je už ghetto, je to chybná úvaha, reaguje Čižinský na návrh výstavby sociálních domovů

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje postavit asi 50 tisíc tzv. sociálních domovů, malých bytů s nižším standardem. Našli by v nich dočasné ubytování lidé, kteří nedokázali obstát v tržním prostředí, a na provozu by se podílel stát. Podle Platformy pro sociální bydlení ale hrozí vznik tisíců nových ghett. Praha 18:25 12. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Alfou a omegou nového zákona o sociálním bydlení je podpora lidí v bytové nouzi, které by identifikovala obec. Cílem jsou sociální byty, naše partnery možná zmátlo označení sociální domov, ale tím je myšlený bytový dům o maximálně dvanácti jednotkách,“ upřesňuje ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová.

12 bytů na jeden dům

Byty by byly určené pro lidi bez kompetencí k bydlení, finančních i morálních. Ty se mají posuzovat podle výpisu z rejstříku trestů, případně z předchozího nevhodného chování. Cílem je problémové osoby začlenit do společnosti, zvažuje se i možnost domovních služeb.

„Na byty budou klasické nájemní smlouvy s omezenými dispozičními právy a vybavení bude pouze základní, tedy například jen kuchyňské kouty, ale s kompletním hygienickým zázemím se sprchou,“ popisuje Dostálová.

Sociální domovy mají být určené pro dlouhodobé bydlení, počet bytových jednotek je omezen na dvanáct, aby nedocházelo ke vzniku ghett. Ministerstvo chce zabránit také prostorové segregaci, tedy aby se bytové domy nenacházely příliš blízko sebe. ´

Brněnská zkušenost

„Dvanáct bytů už v mých očích ghetto je. Bude to adresa, za kterou se budou děti stydět a zaměstnavatelé budou obezřetní dát takovému člověku práci. Maximálně by to měly být dva až tři byty na dům, jinak se z něj stane vyloučená lokalita,“ oponuje poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL).

Starosta Prahy 7 se podle svých slov snaží lidem dávat standardní byty a zároveň je v nich i udržet. „Sociální domovy jsou chybná úvaha a úplně bych je ze zákona vyškrtl. Potřebujeme spolupráci na pořízení vybavení bytů, a aby bytovou politiku dělaly obce,“ požaduje Čižinský.

„Musíme pomáhat lidem bydlet, aby se chytli. A to i ti tzv. nekompetentní. V Brně mají velmi dobré zkušenosti s tím, že vylosovali určitý počet rodin do standardních bytů a zjistili, že 92 procent z nich si bydlení udrželo,“ uvádí.

„Na ubytovně se nikdo nenaučí bydlet. Voláme po finanční pomoci státu, abychom mohli zajistit standardní byty a v nich učit lidi bydlet.“ Jan Čižinský (poslanec a starosta Prahy 7)