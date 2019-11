Sokolovská uhelná utlumí těžbu, příští rok propustí 700, další rok 300 zaměstnanců

Sokolovská uhelná a. s. začne s postupným útlumem. Důvodem je tlak na omezení těžby a zpracování uhlí a ním související ceny emisních povolenek. Transformace se ale dotkne zaměstnanců, během následujících dvou let by jich ze Sokolovské uhelné mělo odejít až kolem tisícovky. Sokolov 16:56 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sokolovská uhelná - ilustrační fotografie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Aktuálně firma zaměstnává asi 3 000 lidí, dalších téměř 700 pracuje v dceřiných firmách. O počátku útlumu informoval předseda dozorčí rady společnosti a hlavní majitel Sokolovské uhelné František Štěpánek. Kraj chce ve spolupráci s úřadem práce zajistit rekvalifikace nebo kontaktní místo pro zaměstnance, kteří u Sokolovské uhelné skončí.

Firma by měla už příští rok propustit asi 700 lidí, v dalším roce asi 300. I když část z nich může najít práci v dceřiných firmách, na dopady se už začíná připravovat Karlovarský kraj i města, kterých se propouštění nejvíce dotkne. Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) Sokolovská uhelná spolupracuje s jejím náměstkem Petrem Kubisem (ANO) a jednají s úřadem práce.

Podle Štěpánka ale stát i přes několikaleté varování, že taková situace brzy nastane, zatím pro transformaci regionu neudělal téměř nic.

„Uhelný průmysl je v situaci, kdy se říká, uhlí musí pryč v Evropě. A dělá se všechno proto, aby uhlí nebylo. Ale co se bude dít v regionech, kde uhlí skončí?“ upozornil Štěpánek. Dodal, že kdyby se část peněz za emisní povolenky vracela do regionů, odkud peníze za povolenky pocházejí, bylo by možné je použít na investiční pobídky a tvorbu pracovních míst.

Jen Sokolovská uhelná letos zaplatí na emisních povolenkách asi 1,4 miliardy do státního rozpočtu, příští rok to má být asi 1,5 miliardy korun. Ceny povolenek na trhu rostou.

Nejbližší větší město od sokolovských dolů je Chodov. „Budeme aktivně na řešení situace spolupracovat se zaměstnaneckými odbory,“ řekl starosta Chodova Patrik Pizinger (HNHRM).

„Lidem, kteří budou muset změnit zaměstnání, chceme nabídnout kariérní poradenství, ekonomické poradenství a samozřejmě aktivně pomoci s hledáním zaměstnání například centralizovanou nabídkou volných pracovních míst v Chodově a okolí. I město Chodov jako zaměstnavatel může v rámci svých organizací nabídnout nějaká volná pracovní místa,“ dodal. „Je nutné ale řešit i budoucnost, a proto se musí řešit celková transformace regionu. Tady musí pomoct kraj a stát,“ uzavřel starosta Chodova.