Ministerstvo chce změnit podmínky pro solární elektrárny. Na výkonnější nebude nutná licence

Solární elektrárny s výkonem až pětkrát větším než teď by si mohli lidé a firmy od příštího roku nainstalovat bez licence. Počítá s tím ministerstvo průmyslu a obchodu. Předlohu novely energetického zákona plánuje vládě předložit do měsíce. Zjednodušit by se mělo i sdílení energií ze střešní fotovoltaiky v bytových domech. Změny mají usnadnit rozvoj obnovitelných zdrojů energií a urychlit tak odklon od ruského plynu. Praha 8:46 9. září 2022

Lidé nebo firmy teď nemusí žádat o licenci na výrobu elektřiny v případě, že je instalovaný výkon solární elektrárny nanejvýš deset kilowattů. Nově by se hranice mohla zvýšit na 40 až 50 kilowattů. Počítá s tím novela energetického zákona, na které pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Hlavní trend je, aby došlo k instalaci obnovitelných zdrojů u spotřeby, čímž nejenom že dojde k navýšení podílu, ale zároveň i dojde i ke snížení provozních nákladů, takže ve finále koneční spotřebitelé, zákazníci budou vynakládat menší náklady na energie,“ říká Radiožurnálu náměstek René Neděla.

A limit by mohl být v budoucnu vyšší i pro solární elektrárny, u kterých by provozovatelé potřebovali stavební povolení. To je teď nutné pro stavbu fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 20 kilowattů.

„Předpokládáme, že stavby obnovitelných zdrojů energie do výkonu 50 kilowattů nebudou vyžadovat jakékoliv posouzení ze strany stavebních úřadů. Bude tedy možné je budovat ve zcela volném režimu svépomocí a nebude nutné ani zpracovávat projektovou dokumentaci. Stavby obnovitelných zdrojů energie nad tento výkon budou vyžadovat povolení záměru ze strany stavebního úřadu, ale z důvodu zjednodušení celého procesu to bude rychlejší a efektivnější,“ vysvětluje mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková.

O tom, kdy začnou nová pravidla pro povolování výstavby solární elektráren platit, teď ministerstvo pro místní rozvoj jedná i s rezortem průmyslu a obchodu. Ten některé změny navrhoval už na jaře, do novely energetického zákona v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu se je ale prosadit nepodařilo.

Sdílení elektřiny

Úpravy dlouhodobě požadují i nevládní organizace. „Usnadnění podmínek pro výstavbu nových solárních elektráren pomůže domácnostem, například těm, které žijí v bytových domech, ale také malým a středním podnikům. Je to jedna z důležitých změn, kam se Česká republika může posouvat v centralizované energetice,“ popisuje ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Od začátku roku by taky mělo být snadnější sdílet elektřinu ze solárních panelů na bytových domech. Vyplývá to z úpravy vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, kterou teď dokončuje Energetický regulační úřad.

„Navrhovaný model umožní sdílení elektřiny jen mezi ty domácnosti, které by se na budování zdroje a na sdílení podílet chtěly. Zároveň z pohledu zákona domácnost zůstane spotřebitelem, protože nebude skrytá za jedním sloučeným odběrným místem,“ potvrzuje mluvčí Vladimír Černý.

Novela energetického zákona by navíc podle náměstka ministra průmyslu Neděly mohla nastavit základní pravidla fungování takzvaných energetických komunit. Ty by měly propojovat místní výrobu energie a místní spotřebitele.

„Tento model není určen pro velké podniky, pro velké společnosti, je určen pouze pro fyzické osoby, obce, kraje a pro malé, maximálně střední, podniky. Největší bariéry komunitní energetiky spočívají v potřebě mít licenci na výrobu elektřiny v tom, že platí stejné distribuční poplatky jako všechny další subjekty, které tolik nezatěžují přenosovou a distribuční soustavu,“ popisuje analytik Asociace pro mezinárodní otázky Martin Abel.

Nevládní organizace, obce i Energetický regulační úřad se shodují na tom, že by měl taky vzniknout systém poradenství. To by mohlo například starostům pomoct zavádět obnovitelné zdroje i komunitní energetiku v jednotlivých obcích.