Česká vláda vyslala signál investorům k výstavbě solárních elektráren, říká ředitel asociace

Po více než deseti letech útlumu investoři znovu plánují stavby velkých solárních elektráren v Česku. V nejbližších letech ale zřejmě nedosáhnou na dlouhodobou provozní podporu solárů formou takzvaných aukcí. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji nechystá pro další tři roky. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády o financování obnovitelných zdrojů, který má Český rozhlas k dispozici. Praha 15:38 23. února 2022

„Aktuálně se koukáme na pozemek, který má výměru 52,8 hektarů a na tomhle pozemku plánujeme realizaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 50 MW,“ popisuje Lukáš Jelínek z firmy Enery, která staví solární elektrárny v několika evropských zemích včetně Česka.

„Takže tady to pole bude plné solárních panelů, tak jak je známe z jiných míst. My chceme ty pozemky používat dvěma způsoby: jednak výroba zelené energie a také zemědělský způsob. Na většině našich elektráren – ať už v Čechách nebo v zahraničí – místo toho abychom tam jezdili se sekačkami, tak to necháme spásat ovcemi a zároveň vždy angažujeme místní včelaře,“ dodává Jelínek.

Solární elektrárna na jihu Čech je jedním z mnoha projektů, které jsou aktuálně teprve ve fázi příprav. V Česku začaly vznikat po dlouhé přestávce.

„Díky modernizačnímu fondu, který loni nastartoval. A hlavně díky signálu, který tím český stát vyslal – že s nimi počítá, že opět chce, aby investoři své peníze v Česku investovali do výstavby velkých solárních elektráren. Projekty, které se nyní připravují, jsou opravdu větší, než cokoli v České republice známe. Možná bude veřejnost překvapena z toho, jak velké projekty se nyní připravují,“ uvádí ředitel Solární asociace Jan Krčmář pro Radiožurnál.

Možnost aukcí

Připravované nařízení vlády o podpoře obnovitelných zdrojů ale nepočítá s provozní podporou formou aukcí pro solární elektrárny. To znamená, že pokud vláda nařízení schválí, budou moct solární elektrárny dál žádat o jednorázovou investiční dotaci na výstavbu.

Nebudou mít ale možnost ucházet se o provozní podporu z takzvaných státních aukcí, která by jim garantovala výnosy i v případě budoucího poklesu cen elektřiny. To kritizuje například Hnutí Duha nebo Asociace moderní energetiky.

Podle nich je rozvoj fovoltaických zdrojů zásadní pro dekarbonizaci Česka.

„My samozřejmě nerozporujeme, že vláda plánuje podporovat nové instalace ve fotovoltaice formou investiční podpory přes modernizační fond. Ale je pro nás důležité, aby si Česká republika vyzkoušela oba systémy podpory. Vidíme, že aukční podpora fantasticky funguje v Německu, kde vedla ke zlevnění cen fotovoltaiky až o padesát procent za posledních sedm let. Funguje v Polsku, Maďarsku, využívá ji Francie,“ šéf Asociace moderní energetiky Martin Sedlák.

Financování

Podle resortu průmyslu a obchodu ale bylo nutné hledat v rozpočtu úspory. A právě solární elektrárny se bez provozní podpory obejdou.

„U fotovoltaiky je ta výhoda, že má velmi nízké provozní náklady vůči těm ostatních zdrojů, tím pádem může nejsnadněji čerpat ty investiční dotace v ostatních programech. Máte modernizační fond, nebo máte národní plán obnovy, kde jsou velmi výrazné miliardy. Které máte časově omezené, které když nevyčerpáte, tak je musíte vrátit, tak je přece snaha státu, aby vyčerpal maximum. A ty ostatní zdroje, které tam jsou uvedeny, neumí žít čistě jenom s investiční podporou,“ vysvětluje René Neděla, náměstek ministra Jozefa Síkely (za STAN).

Možnou absenci provozní podpory u slunečních elektráren nepovažuje za problém ani ministerstvo životního prostředí, jak Českému rozhlasu řekl mluvčí rezortu Ondřej Charvát.

O podporu z aukcí budou moct naopak podle návrhu soutěžit kombinované zdroje elektřiny a tepla ze zemního plynu. A v menší míře i větrné elektrárny.