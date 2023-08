Solární panely na rodinný dům? Z ekonomického hlediska se nevyplatí, míní analytik Macenauer

Česko zachvátila solární horečka. A i když to v posledních dnech zrovna na záplavu slunečními paprsky nevypadalo, popularita fotovoltaiky u nás roste. Podle dat Solární asociace bylo jen za první pololetí tohoto roku nainstalováno o 69 procent víc fotovoltaických elektráren než za celý loňský rok. Experti se ale neshoduji, zdali solární panely rodinných domech dávají z hlediska energetické soběstačnosti na smysl. Pro a proti Praha 19:47 9. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Michala Macenauera bude elektřina i nadále zdražovat, ačkoliv takový cenový šok, k jakému došlo, protože zdražil ruský plyn, už v následujících desítkách let nelze očekávat (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Z energeticky-ekonomického pohledu se velmi často příliš nevyplatí,“ tvrdí v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus hlavní analytik nezávislé poradenské firmy EGÚ Brno Michal Macenauer.

Diskutují hlavní analytik nezávislé poradenské firmy EGÚ Brno Michal Macenauer a předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa

„Jak z environmentálního, tak z ekonomického pohledu ano,“ nesouhlasí předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa.

Podle Michala Macenauera bude elektřina i nadále zdražovat, ačkoliv takový cenový šok, k jakému došlo, protože zdražil ruský plyn, už v následujících desítkách let nelze očekávat.

„Fotovoltaika dává smysl, ale nestavme ji na ekonomice, ta na těch rodinných domech není. A s tím, jak bude narůstat instalovaný výkon, tak se bude vyrábět více elektřiny přes den a její cena bude na trhu čím dál menší,“ nastiňuje.

Štěpán Chalupa míní, že je třeba se na věc podívat ze dvou pohledů. „Čistě z pohledu obyvatele té nemovitosti mám velký prostor, jak dimenzovat ten systém a i do budoucna plánovat. A já to dělám a plánuji a těším se na to, jak si budu optimalizovat svoji spotřebu,“ vysvětluje.

„V tu chvíli se dostávám mimo krátkodobé trhy, a pokud něco nespotřebuji, tak to pak prodám za nějakou předem domluvenou a pravděpodobně konstantní cenu,“ říká s tím, že dlouhodobě by cena na trhu měla mírně růst.

Jak zásadní je problém akumulace energie? A jaká je návratnost solárních panelů? Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu nahoře v článku.