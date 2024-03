Soukromé banky mění přístup k úvěrům pro zbrojaře. Česko není v klidné geopolitické situaci, říká ekonom

Čeští zbrojaři měli řadu let problém získat úvěry u soukromých bank. Mnoho žádostí o ně naráželo na nová pravidla, která kladou mimo jiné vyšší důraz na šetrnost k životnímu prostředí. Víc než dva roky po napadení Ukrajiny Ruskem by se situace mohla změnit, usiluje o to ministerstvo obrany. „Celý přístup je ve světle dění, z února 2022, přehodnocován a banky v Česku to hodně vnímají,“ říká ekonom Miroslav Zámečník. Praha 23:13 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská investiční banka také uvažuje o vstřícnějším přístupu, výsledek ještě znám není | Foto: European Commission Audiovisual service

Jaká je situace teď? České zbrojovky téměř nedostávají úvěry od zdejších bank nebo těch úvěru je málo, vyřízení trvá déle?

Ne, to je trošku nedorozumění. My se k tomu určitě dostaneme, jaké tam můžou být komplikace, ale v případě členských institucí České bankovní asociace máme celkovou angažovanost vůči obrannému průměru někde kolem 30 miliard Kč.

Dokonce jsem zaregistroval, že paní ministryně obrany při setkání s prezidentem bankovní asociace panem Juchelkou ocenila přístup a ochotu jednat a zabývat se tam jednotlivými otázkami, které by mohly vyjít napovrch.

Jak přísně jsou ta pravidla nastavená pro úvěry zbrojního průmyslu? Já vím, že například Komerční banka rozlišuje, jestli jde o materiál pro Ukrajinu, státy EU nebo jiné cílové země.

No tak samozřejmě, ale v zásadě tady máme licenční řízení na vývoz speciálního materiálu, které je v gesci dvou nebo tří vládních resortů. Banky by s tím tak neměly mít problém.

Problém, který se vyskytl, byly zahraniční banky při vývozu. Zde byl problém s platbami. Například Česká exportní banka si udělala speciální aranžmá tak, aby jejím klientům takové problémy s bankou odběratele nevznikaly.

Ministerstvo obrany se přimlouvá za zbrojní zakázky, podle vašich informací, víme to i z jednání s představiteli bankovní asociace. Souvisí to se snahou navýšit dodávky zbraní a munice na Ukrajinu nebo je to také provázáno se snahou splnit dvouprocentní cíl obranných výdajů, které požaduje NATO?

S druhým bodem přímou souvislost nevidím. Ale samozřejmě, banky jsou součástí české ekonomiky a Česko je teď v určité geopolitické situaci, která není úplně nejklidnější.

To, co mohlo platit před několika lety, teď neplatí. Některé velké mezinárodní bankovní skupiny se stavěly k vývozu letálních zbraní dost odmítavě. Samozřejmě celý přístup je ve světle toho, v čem od února 2022 žijeme, přehodnocován.

Řekl bych, že zejména banky v Česku toto hodně vnímají a za Českou exportní banku mohu říct, že náš přístup je v této souvislosti vědomý ze všech souvislostí.

Evropská investiční banka také uvažuje o více vstřícném přístupu k úvěrování zbrojní výroby. Máte z této debaty informace?

Zde ještě výsledek znám není. Pokud to myslíme s obrannou politikou a obranným průmyslem tak, aby způsobil, že protivníci nebudou schopnosti a sílu členů EU nějak podceňovat, zejména ne v budoucnu, tak by se hodilo použít i Evropskou investiční banku.

Ta by mohla financovat některé společné programy, má totiž přístup k velmi levným zdrojům. Bohužel ale nemám zprávy o tom, že by došlo k přehodnocení situace.

