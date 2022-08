Konec aut se spalovacím motorem v Kalifornii. V roce 2035 začne platit zákaz jejich prodeje

Kalifornie zakázala prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Dá se očekávat, že tak jako u podobných opatření v minulosti mohou tento příklad následovat i další americké státy. Už to oznámil guvernér státu Washington. Jde o historické rozhodnutí podobné tomu, které nedávno přijal Evropský parlament. Od stálého zpravodaje Sacramento (USA) 8:40 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kalifornie chce koncem spalovacích motorů bojovat s klimatickou krizí. Ta na tento americký stát obzvlášť tvrdě dopadá extrémními požáry, nedostatkem vody či zvedáním hladiny oceánů (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Kalifornie chce koncem spalovacích motorů bojovat s klimatickou krizí. Ta je způsobená právě i emisemi z dopravy a na tento americký stát obzvlášť tvrdě dopadá extrémními požáry, nedostatkem vody či zvedáním hladiny oceánů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kalifornie zakázala prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby

Kalifornie touží být světovým lídrem přechodu k bezemisní dopravě. Tamní výbor pro vzdušné zdroje odhlasoval zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 po dlouhé veřejné debatě.

Padaly během ní také připomínky s obavami o dopad opatření na chudší obyvatele, o včasné vybudování infrastruktury pro vozy s alternativním pohonem a podobně.

Guvernér Gavin Newsom označil nové opatření svého státu za začátek konce spalovacích motorů – Kalifornie je největším americkým automobilovým trhem a její pravidla v oblasti emisí často kopírují některé další americké státy, které tvoří asi třetinu trhu s automobily v zemi. Mezi nimi třeba New York.

„Myslím, že výrobci automobilů na to zareagují tím, že svou výrobu takto zaměří pro většinu naší země. Elektromobily jsou rozhodně budoucnost, za kterou tento průmysl směřuje, o tom podle mě není pochyb. Zvlášť když vidíme, co prosadil prezident Biden,“ připomněla pro rozhlasovou stanici NPR Jesicca Caldwellová, ředitelka společnosti Edmunds zaměřující se na automobilová data.

Evropský parlament schválil návrh zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035 Číst článek

Některé automobilky už daly najevo, že jsou na kalifornský odklon od spalovacích motorů přichystané. Prezident Biden minulý týden také podepsal zákon, který obsahuje v přepočtu devět bilionů korun na podporu programů, jako jsou třeba slevy na dani pro lepší dostupnost elektromobilů.

Už teď je 16 procent aut prodaných v Kalifornii elektrických. Nové opatření kromě roku 2035 udává i dílčí cíle – do čtyř let by měla v tomto americkém státě být víc než třetina prodaných nových vozů bezemisních, do roku 2030 víc než dvě třetiny.

„Pokud chcete omezit onemocnění astmatem, pokud chcete zmírnit růst hladin moří nebo tání ledovců v různých částech světa, pak by toto nařízení měly převzít i další státy,“ řekl kalifornský guvernér Newsom, když před časem svým výnosem odstartoval tuto iniciativu, ukončit prodej spalovacích motorů do roku 2035.

Z dopravy pochází víc než polovina uhlíkových emisí Kalifornie, která tím přispívá ke klimatické krizi – a ta právě na ni dopadá velmi tvrdě.